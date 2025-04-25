Санкции не помеха: Россия планирует добывать рекордные 11,5 миллионов баррелей в сутки

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские нефтекомпании в этом году бурят так активно, как не делали уже минимум пять лет. Санкции не помеха — Россия вышла на максимум по бурению, несмотря на западные ограничения, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Время, когда санкции должны были ударить по добыче, прошло — Россия планирует добывать около 11-11,5 миллионов баррелей в сутки, отрасль успешно адаптировалась. В Bloomberg отмечают, что уровень активности вырос более чем на треть по сравнению с началом спецоперации, и это показывает устойчивость нефтяной промышленности.

Несмотря на уход некоторых иностранных поставщиков, российские компании нашли способы сохранить оборудование и даже создать свои аналоги. Некоторые поставщики, вроде SLB и Weatherford, продолжают работать, пусть и меньшими масштабами.

В технологиях бурения есть некоторые ограничения — короче горизонтальные участки, меньше стадий гидроразрыва, чуть менее точное позиционирование ствола, — говорит эксперт. Но в целом, санкции и уход западных фирм оказались менее критичными, чем ожидалось.

Большая часть добычи приходится на старые месторождения советских времен — около 95%. Новых крупных открытий почти не делается, а стратегия сейчас — увеличивать горизонтальное бурение на зрелых месторождениях, особенно в Западной Сибири, где доля горизонтальных скважин уже выросла до двух третей.

Разведка новых месторождений идет очень медленно — всего около 46 км в месяц в январе-феврале, тогда как до начала спецоперации было 75 км. Эксперты считают, что до 2030 года разведка будет идти неспешно, а основной упор — на развитие старых запасов.

В целом, России есть богатство традиционных резервов, и технологий для их разработки более чем достаточно, — заявил Рональд Смит из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC.



Уточнения

Масшта́б — отношение размеров на чертеже или на карте к реальным размерам (изделия или окрестностей).





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