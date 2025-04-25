Глобальный кризис Nissan: цифры, которые заставят пересмотреть отношение к автогиганту

В этом году убытки Nissan могут составить около 4 миллиардов более 5 млрд долларов.
Этот прогноз вызывает настороженность, поскольку убытки значительно превышают ожидаемые 560 миллионов долларов на 2024/2025 год. В прошлом году компания смогла получить прибыль в размере 3 миллиардов долларов, но новый финансовый прогноз указывает на убытки в диапазоне до 5 миллиардов долларов.
Причина этих потерь заключается в новой стратегии, разработанной под руководством нового менеджмента. Важными аспектами этой стратегии являются план по снижению затрат на 3,6 миллиарда долларов и выделение более 420 миллионов долларов на реструктуризацию. В рамках этих мероприятий планируется закрытие завода в Сандерленде и сокращение численности работников по всему миру. Алан Джонсон отметил, что в Великобритании конкурентоспособность производства Nissan оставляет желать лучшего.
Несмотря на эти тяжелые финансовые трудности, Nissan надеется к концу года достичь прибыли в размере около 11 миллиардов долларов. Однако при этом долг компании составит 13 миллиардов долларов, что будет представлять собой значительное бремя для будущего компании. Ситуация подчеркивает сложные вызовы, с которыми столкнулась Nissan в условиях глобального рынка и смены внутренней стратегии, передает The Sun.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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