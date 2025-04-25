Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш кран ржавеет прямо сейчас — и вот что с этим можно сделать
Геологическая загадка решена: нашли кусок истории длиной в 58 миллионов лет
Ты сушишь волосы? Или они сушат тебя? Один фен и вся правда об укладке
Добровинский объявил о победе Абрамова в суде против Алсу: она отказалась от всех претензий
Звезда сериала Одни из нас сбежала из соцсетей: мне нечего оправдывать
Луковая шелуха: бесплатное золото для вашего огорода
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Нюхаем выхлоп, трогаем клеммы и держим лицо: диагностика по-простому
Украина подтвердила: на борту сбитого Ил-76 были её военнопленные

Новые игроки на земельном рынке: кто вошёл в рейтинг крупнейших владельцев

2:06
Экономика

По данным консалтинговой компании BEFL, в апреле 2025 года в России появился рейтинг 75 крупнейших владельцев сельхозземель.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

Общий зембанк всех участников — целых 19 миллионов гектаров, что на 0,5 млн га больше, чем в прошлом году. Топ-10 компаний контролируют около 7,7 млн га, или 41% от всей земли в рейтинге. За год эти компании увеличили свои земли на 699 тысяч га — это почти в 4,5 раза больше прироста за прошлый год.

"СтаврпопольАгроСоюз" в апреле 2025-го занял 57-ю строчку в рейтинге с 110 тысячами гектаров. А на июнь 2024-го года был на 66-м месте с 102 тысячами гектаров.

На первом месте — "Мираторг" с 1,3 млн га. Второе место у "Агрокомплекса им. Ткачева" — 1,2 млн га, а третье — "Продимекс" с 900 тыс. га. На 8-м месте впервые зашел южный "Агрохолдинг Степь" — 578 тыс. га. А "Прогресс Агро" из Кубани занимает 37-ю строчку с 175 тыс. га.

Эти компании активно увеличивают свои земельные банки: "Агрокомплекс им. Ткачева" прибавил 104 тыс. га, а "Прогресс Агро" — 41 тыс. га за год. В целом, тенденция к концентрации земельных активов продолжается, но она еще очень медленная и небольшая по масштабам всей страны. Правда, крупные землевладельцы владеют не более 5% всей сельхозземли. Средние компании успешно расширяют свои участки — в рейтинг попадают новые участники, которые раньше владели менее 90 тысяч га, пишет РБК.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день
Еда и рецепты
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день Аудио 
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Последние материалы
Новое фото Регины Дубовицкой вызвало переполох: что на самом деле с телеведущей?
Автобусы СССР. Один день из жизни водителя рейсового ЛАЗ-695
Российские лекарства vs зарубежные: кто побеждает в доверии россиян
Музыкальное послание: Пугачёва почтила память отца новым треком Верьте или не верьте
Углекислый газ выдал главный секрет Европы — что скрывает спутник Юпитера
Полив цветов луковой настойкой: эффект, который тебя поразит
Волочкова предрекла дочери печальное будущее: возьмешь фамилию Григорян
Меладзе прервал молчание: первое появление после развода вызвало переполох
Не все отжимания одинаковы: выбери ширину — прокачай нужное
Обратной дороги не будет! Почему перенос сборки iPhone в Индию может стать началом конца для Apple
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.