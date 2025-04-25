Новые игроки на земельном рынке: кто вошёл в рейтинг крупнейших владельцев

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным консалтинговой компании BEFL, в апреле 2025 года в России появился рейтинг 75 крупнейших владельцев сельхозземель.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Общий зембанк всех участников — целых 19 миллионов гектаров, что на 0,5 млн га больше, чем в прошлом году. Топ-10 компаний контролируют около 7,7 млн га, или 41% от всей земли в рейтинге. За год эти компании увеличили свои земли на 699 тысяч га — это почти в 4,5 раза больше прироста за прошлый год.

"СтаврпопольАгроСоюз" в апреле 2025-го занял 57-ю строчку в рейтинге с 110 тысячами гектаров. А на июнь 2024-го года был на 66-м месте с 102 тысячами гектаров.

На первом месте — "Мираторг" с 1,3 млн га. Второе место у "Агрокомплекса им. Ткачева" — 1,2 млн га, а третье — "Продимекс" с 900 тыс. га. На 8-м месте впервые зашел южный "Агрохолдинг Степь" — 578 тыс. га. А "Прогресс Агро" из Кубани занимает 37-ю строчку с 175 тыс. га.

Эти компании активно увеличивают свои земельные банки: "Агрокомплекс им. Ткачева" прибавил 104 тыс. га, а "Прогресс Агро" — 41 тыс. га за год. В целом, тенденция к концентрации земельных активов продолжается, но она еще очень медленная и небольшая по масштабам всей страны. Правда, крупные землевладельцы владеют не более 5% всей сельхозземли. Средние компании успешно расширяют свои участки — в рейтинг попадают новые участники, которые раньше владели менее 90 тысяч га, пишет РБК.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.



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