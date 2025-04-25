Обратной дороги не будет! Почему перенос сборки iPhone в Индию может стать началом конца для Apple

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным из Financial Times, Apple рассматривает возможность перевести сборку всех своих iPhone для американского рынка из Китая в Индию. Это связано с усилением торговой напряженности между США и Китаем.

Фото: commons.wikimedia by Марлит, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Apple Store

Российский политолог Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, отметил, что мгновенно перенести мощности — невозможно, это долгий и сложный процесс, который требует капиталовложений, подготовки кадров, развития инфраструктуры, логистики и энергии, пишет NewsInfo.Ru.

Солонников напомнил, что даже создание сборочных линий в Китае заняло много времени, так что быстро всё сделать — нереально.

Главный вопрос — что выгоднее: оставаться в Китае и надеяться на улучшение отношений с США или начать перенос производства? Это стратегическое решение, которое влияет на долгий срок. И важно помнить, что вернуть всё назад уже нельзя.

Политолог также отметил, что, хотя война между Индией и Пакистаном маловероятна благодаря ядерному оружию обеих сторон, риск всё же есть. Он напомнил, что отношения США и Китая ухудшаются, несмотря на сильную экономическую связь. Он считает, что переносить производство в США сложно из-за высокой стоимости рабочей силы и потери конкурентоспособности на мировом рынке. Перенос в другие страны тоже рискованный, так что всё нужно очень тщательно просчитывать.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.





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