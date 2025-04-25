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Трамп заблокировал финансирование Гарварда! Рассматривается продажа активов на миллиард долларов

0:53
Экономика

Гарвардский университет ведет переговоры о продаже своих активов на сумму примерно 1 миллиард долларов (83 миллиарда рублей).

Гарвардский университет
Фото: commons.wikimedia.org by Bostonian13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гарвардский университет

Это связано с блокировкой финансирования со стороны администрации Дональда Трампа, которая считает, что университет не заслуживает федеральных денег и обвиняет его в неправильной политике, а также в найме "радикальных" преподавателей.

 В качестве решения университет работает с Jefferies Financial Group, чтобы передать акции инвестиционной компании Lexington Partners. Пока условия сделки не согласованы, над этим работают до конца года, пишет ТАСС.

Уже осенью 2024 года Гарвард начал предпринимать шаги по реализации портфеля акций. Это было реакцией на блокировки финансирования и недовольство администрации Трампа.

Уточнения

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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