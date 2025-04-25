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Забудьте об ожиданиях: новые сроки начисления детских пособий в России

0:52
Экономика

С 15 мая 2025 года в России изменится порядок начисления детских пособий.

семья
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
семья

Главное нововведение — сокращение расчетного периода для оценки доходов семьи с одного года до трех или шести месяцев. Это очень круто, особенно для тех, у кого доход недавно упал — помощь смогут оформить быстрее, не дожидаясь полного года.

Также введут новый порог превышения прожиточного минимума — раньше даже чуть больше этого лимита автоматически лишало семьи поддержки, а сейчас этого не будет. Конкретный лимит пока не озвучен.

Еще одна важная новость — доход семьи теперь будут считать по фактическим суммам, с учетом налогов, а не по усредненному за год. Получается, всё станет более честно и прозрачно, пишет РГ.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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