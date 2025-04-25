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Ипотечные ставки продолжат расти: тяжёлые времена для заёмщиков до 2027 года

0:59
Экономика

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что к 2027 году ставки по ипотеке в России вряд ли станут более привлекательными для людей.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Сейчас ключевая ставка — 21%, и она очень мешает заемщикам, а рыночные ставки ещё выше. Банки недовольны отменой комиссий при выдаче ипотеки, из-за чего кредитов дают меньше.

В итоге, из-за высокой стоимости жилья за счет собственных средств может позволить себе купить квартиру только небольшая часть населения. А высокие ставки мешают оформлять ипотеку вообще. Эти причины, по мнению Сафонова, будут определять ситуацию в 2025 году.

 Эксперт прогнозирует, что такая ситуация сохранится ещё два года, потому что инфляция, скорее всего, не снизится до целевых 4%, передает телеканал "Москва 24".

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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