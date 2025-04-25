Таможенный триумф Трампа: апрельские пошлины взвинтили доходы США до небес

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В США в апреле доходы от таможенных пошлин взлетели более чем на 60%.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Это связано с введением новых тарифов, которые президент Дональд Трамп начал применять. В казну поступило как минимум 15,4 миллиарда долларов — рекорд за месяц! Это включает пошлины на сталь и алюминий, которые были введены с 12 марта, а также ожидается, что в мае сборы могут вырасти из-за новых тарифов в 10%, объявленных 2 апреля.

Эти меры Трампа направлены на сокращение торгового дефицита и даже рассматриваются как источник доходов для снижения налогов.

За полгода дефицит федерального бюджета США вырос на 15%, достигнув 1,31 трлн долларов, пишет РГ.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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