Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом в порядке — мозг в балансе: эффект уборки, о котором мало говорят
Вы всё ещё пылесосите неправильно: 5 ошибок, которые портят ваш пол и технику
Легенды на колёсах: эти японцы ещё в строю — и в автосалонах России
Прощай, горечь: 2 простых способа сделать лук сладким и вкусным — попробуйте прямо сейчас!
Тайна решения Гвардиолы: что ждет Хусанова в Манчестер Сити
Российский микроавтобус для путешествий успешно проходит тесты в Крыму
Вы всё ещё боитесь яркой туши? Мы докажем, что зря
Пушистый интеллект из Анд: чем альпака круче ламы и овцы вместе взятых
Чёрная дыра в сердце биологии: что учёные узнали о происхождении сложных организмов

Ценовая ловушка: как прошлогодний переизбыток картошки ударил по кошелькам россиян

1:16
Экономика

В 2023 году в Ленобласти произвели 196 тысяч тонн картофеля, а в 2024 — всего 171 тысячу тонн, то есть на 25 тысяч тонн меньше.

Картофель
Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Причина — снижение площади под картофель на 693 гектара из-за ценовой политики. Об этом на заседании правительства региона заявил Олег Малащенко, глава комитета по агропромышленному комплексу.

В прошлом году был переизбыток картофеля, из-за чего оптовая цена опустилась ниже девяти рублей за килограмм, а крестьяне получили убытки минимум по четыре рубля с килограмма.

 В этом году планируют ввести дополнительные субсидии, чтобы фермеры чувствовали себя комфортно. В частности, собираются платить за каждый килограмм картошки и других овощей на четыре рубля больше, чем в 2024 году.

В Петербурге в первом квартале картофель подорожал на 38%. Рост цен очень значительный, но, по мнению Андрея Рябоконя, это спекуляции, а глава ФАС — Макс Шаскольский — говорит, что такие цены объясняет низкую базу прошлого года, пишет РБК.

Уточнения

Спекуля́ция В экономической лексике — получение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи. По сути, любую торговую операцию можно считать спекулятивной.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Авто
ТОП-5 лучших легковушек всех времён Аудио 
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Последние материалы
Ремонт за копейки, который выглядит на миллионы: дизайнеры раскрыли главный секрет
Штраф из ниоткуда: за что на самом деле ловят камеры на трассах
Гуаран жёлтый: красивое и полезное дерево для вашего сада
Волосы сыпятся, сил нет, а ешь нормально? Не хватает одного нутриента
Земля дрогнула — нервы сдали: что творится с турами в Стамбул
Решение Винисиуса потрясло мир футбола: отказ от миллиарда – ради чего
МКС станет лабораторией времени: что скрывает проект ACES
Ольга Бузова заявила, что могла бы прожить неделю в палатке
Крупный земельный участок под Санкт-Петербургом: кто пытается отменить его продажу
Забудьте о кофе: горячий шоколад — ваш новый источник энергии и концентрации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.