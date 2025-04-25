Ценовая ловушка: как прошлогодний переизбыток картошки ударил по кошелькам россиян

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году в Ленобласти произвели 196 тысяч тонн картофеля, а в 2024 — всего 171 тысячу тонн, то есть на 25 тысяч тонн меньше.

Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

Причина — снижение площади под картофель на 693 гектара из-за ценовой политики. Об этом на заседании правительства региона заявил Олег Малащенко, глава комитета по агропромышленному комплексу.

В прошлом году был переизбыток картофеля, из-за чего оптовая цена опустилась ниже девяти рублей за килограмм, а крестьяне получили убытки минимум по четыре рубля с килограмма.

В этом году планируют ввести дополнительные субсидии, чтобы фермеры чувствовали себя комфортно. В частности, собираются платить за каждый килограмм картошки и других овощей на четыре рубля больше, чем в 2024 году.

В Петербурге в первом квартале картофель подорожал на 38%. Рост цен очень значительный, но, по мнению Андрея Рябоконя, это спекуляции, а глава ФАС — Макс Шаскольский — говорит, что такие цены объясняет низкую базу прошлого года, пишет РБК.

Уточнения

Спекуля́ция В экономической лексике — получение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи. По сути, любую торговую операцию можно считать спекулятивной.



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