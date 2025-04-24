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Самая северная гроза в истории: случай, изменивший прогнозы

Экономика

Летний день 2019 года принёс в Арктику нечто по-настоящему необычное — грозу, зафиксированную всего в 44 километрах от Северного полюса. Это самое близкое к полюсу электрическое явление из когда-либо наблюдавшихся, и оно может оказаться тревожным предвестником будущих климатических изменений.

Молнии в небе
Фото: flickr.com by Fernando Flores, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молнии в небе

Исследование, опубликованное в журнале Advances in Atmospheric Sciences, проливает свет на редчайшее атмосферное событие, которое учёные напрямую связывают с эпизодом арктического потепления.

Когда полярная тишина нарушается раскатами грома

С 9 по 13 августа 2019 года глобальные сети отслеживания молний Vaisala и WWLLN зафиксировали 342 разряда в Арктике, 122 из которых — в рамках одного-единственного грозового фронта. Гроза зародилась над ледяным покровом, прошла через Гринвичский меридиан и рассеялась уже в западном полушарии. Но главное — она почти достигла Северного полюса.

"Это было нечто совершенно нетипичное для Арктики", — поясняет один из ведущих авторов исследования, исследователь Цзянцюй Чжэн. — "Гроза сформировалась на высоте около 1,5 километров — значительно выше обычного. Это стало возможным благодаря потоку тёплого и влажного воздуха, который проник далеко на север".

Потепление как катализатор новых погодных явлений

Комбинация холодного воздуха над льдом и фронтальной системы, приносящей тепло и влагу, создала нестабильную атмосферную обстановку, идеальную для возникновения грозы. Эта ситуация уникальна не только по своей географии, но и по механизму: стандартные грозы формируются у поверхности земли, а не на высоте в полтора километра.

Бау Хуа Жэнь, соавтор исследования, подчеркивает: "Арктика нагревается быстрее, чем любая другая часть планеты. И это событие наглядно демонстрирует, как такие климатические изменения могут вызывать крайне неожиданные погодные явления".

Ученые задаются всё более острыми вопросами: станет ли такое явление регулярным? Как скажется сокращение площади морского льда на формировании новых гроз? Какова роль глобального потепления в таких событиях?

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. 

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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