Быть лётчиком в СССР — это не просто профессия. Это было звание, почти как у космонавтов.
Отбор — как в спецназ, дисциплина — как в армии, а учёба — как в лучших ВУЗах страны. Легендарные военные и гражданские асы не рождались, их делали — сурово, методично и с запахом керосина.
Отбор: здоровье железное, нервы — стальные
Путь в небо начинался с медкомиссий. Зрение, давление, вестибулярный аппарат — проверяли всё. Кандидаты должны были быть не просто физически крепкими — сверхвыносливыми. Даже малейшее отклонение от нормы — отчисление.
Лётные училища: строевая, теория и взлёт
Качинское, Оренбургское, Чкаловское — советские училища были школами с железной дисциплиной. Ранний подъём, зарядка, теория, полёты. В кабину курсанты садились уже через несколько месяцев после начала учёбы.
Никаких симуляторов — всё вживую, на Як-18 или Л-29. Первый самостоятельный полёт — момент, который запоминался на всю жизнь.
Стрессоустойчивость по-советски
В любую погоду, с отказом приборов, при сильной болтанке — пилот обязан оставаться холодным. Курсантов обучали справляться с перегрузками, неожиданностями и даже нештатными посадками. Это было не просто обучение полётам — это было формирование характера.
Не только техника — идеология
Каждому пилоту преподавали историю партии и международную обстановку. Он должен был быть не только профессионалом, но и сознательным гражданином. Лётчик СССР — это и защитник Родины, и лицо державы, особенно если он служил в Аэрофлоте!
Мороз, керосин и братство
На аэродромах было холодно, в казармах — строго, но между курсантами рождалось настоящее братство. В полётах за спиной сидел не просто инструктор, а человек, который отвечал за твою жизнь. Это сближало. Как и въевшийся запах керосина в куртку.
Советская система подготовки лётчиков была суровой, но эффективной. Из неё выходили настоящие асы — те, кто мог посадить самолёт без двигателя, пройти сквозь грозу, повести бомбардировщик на 10 тысячах метров или отвезти пассажиров в самую дальнюю точку Союза.
И запах керосина, морозный воздух на взлётной полосе и звук запуска двигателя навсегда оставались в памяти каждого, кто однажды сказал: "Я — лётчик".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.