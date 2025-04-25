Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихая Ибица: этот пляж без баров и туалетов — один из лучших на острове
Кто ел мясо, тот и прав: как пища определяла статус и судьбу в Древней Греции
Мотоциклы СССР: ИЖ vs Урал vs Минск — кто круче?
Седина больше не застигнет врасплох: быстрые решения между окрашиваниями
Рыба с ртутью: как вкусно поужинать и не умереть
Не баловство, а контроль: кот проверяет воду лапой с серьёзной целью
Мягкая месть природы: как привычная перекопка губит плодородие на годы вперёд
Суперфуд, о котором забыли: помогает заснуть и проснуться в хорошем настроении
Смертельная ловушка: вот что будет, если Зеленский отвернётся от поддержки США

Как готовили лётчиков в СССР: дисциплина, мороз и керосин

2:38
Экономика » Производство » Авиация

Быть лётчиком в СССР — это не просто профессия. Это было звание, почти как у космонавтов.

"Русские витязи" на открытии международной выставки вооружений LIMA 2017 в Малайзии.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Юлия Кузьмина, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
"Русские витязи" на открытии международной выставки вооружений LIMA 2017 в Малайзии.

Отбор — как в спецназ, дисциплина — как в армии, а учёба — как в лучших ВУЗах страны. Легендарные военные и гражданские асы не рождались, их делали — сурово, методично и с запахом керосина.

Отбор: здоровье железное, нервы — стальные

Путь в небо начинался с медкомиссий. Зрение, давление, вестибулярный аппарат — проверяли всё. Кандидаты должны были быть не просто физически крепкими — сверхвыносливыми. Даже малейшее отклонение от нормы — отчисление.

Лётные училища: строевая, теория и взлёт

Качинское, Оренбургское, Чкаловское — советские училища были школами с железной дисциплиной. Ранний подъём, зарядка, теория, полёты. В кабину курсанты садились уже через несколько месяцев после начала учёбы.

Никаких симуляторов — всё вживую, на Як-18 или Л-29. Первый самостоятельный полёт — момент, который запоминался на всю жизнь.

Стрессоустойчивость по-советски

В любую погоду, с отказом приборов, при сильной болтанке — пилот обязан оставаться холодным. Курсантов обучали справляться с перегрузками, неожиданностями и даже нештатными посадками. Это было не просто обучение полётам — это было формирование характера.

Не только техника — идеология

Каждому пилоту преподавали историю партии и международную обстановку. Он должен был быть не только профессионалом, но и сознательным гражданином. Лётчик СССР — это и защитник Родины, и лицо державы, особенно если он служил в Аэрофлоте!

Мороз, керосин и братство

На аэродромах было холодно, в казармах — строго, но между курсантами рождалось настоящее братство. В полётах за спиной сидел не просто инструктор, а человек, который отвечал за твою жизнь. Это сближало. Как и въевшийся запах керосина в куртку.

Советская система подготовки лётчиков была суровой, но эффективной. Из неё выходили настоящие асы — те, кто мог посадить самолёт без двигателя, пройти сквозь грозу, повести бомбардировщик на 10 тысячах метров или отвезти пассажиров в самую дальнюю точку Союза.
И запах керосина, морозный воздух на взлётной полосе и звук запуска двигателя навсегда оставались в памяти каждого, кто однажды сказал: "Я — лётчик".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Сколько стоит ваша жизнь? Одно неверное движение с водонагревателем — и вот вам ответ
Недвижимость
Сколько стоит ваша жизнь? Одно неверное движение с водонагревателем — и вот вам ответ Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Сводка с фронта: Зеленский хочет достичь мира через силу, ВСУ намеренно сожгли храмовый комплекс в РФ Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Последние материалы
Кухня СССР. Рыбные котлеты по ГОСТу образца 1979 года
Куриные сердечки — новый хит майских: вот как их замариновать
Не проскочишь: ошибки водителей в экстремальную погоду
Сводка с фронта: Зеленский хочет достичь мира через силу, ВСУ намеренно сожгли храмовый комплекс в РФ
Кто мешает Лолите Милявской? Сергей Соседов высказал своё мнение об этой загадке
Новая Антарктида: то, что показала карта, пугает даже самых спокойных
Ремонт или безденежье: как россияне планируют обновить свои квартиры в 2025 году
Один простой ингредиент в воде — и уровень сахара и холестерина под контролем: как работает инулин
Новый тренд в садоводстве: глициния в форме зонта, которая украсит любой участок
Мексика вводит новый налог для круизных пассажиров: что это значит для путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.