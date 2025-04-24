Студент создал ИИ, который позволяет обманывать на экзаменах — и получил миллионы

3:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Получить диплом, не открыв ни одного учебника, и устроиться на работу, не проходя отбор? Для одних — фантазия, для других — стартап-модель. Так считает 21-летний студент Колумбийского университета (США) Чунгин Ли, основатель компании Cluely, которая, как он заявляет, "позволит обойти любую систему". Его проект — ИИ, помогающий пользователям незаметно обманывать на экзаменах и собеседованиях.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хакер

"Interview Coder": как всё началось

Для Ли это не первый опыт в сфере ИИ. В марте он опубликовал на X (бывший Twitter) свою первую разработку — "Interview Coder", инструмент, который в реальном времени подсказывает пользователю ответы во время собеседования. Устройство оказалось настолько эффективным, что Ли тут же получил предложения от Meta (*компания признана экстремистской организацией на территории РФ), TikTok и даже Amazon.

Но вместо триумфа он получил отчисление. Когда студент опубликовал на YouTube видео с полным разбором процесса собеседования в Amazon, руководство компании обратилось в университет. В результате Ли и его сооснователя временно отстранили от учёбы.

"Я подумал, что разрушил всю свою карьеру и обучение ради пары тысяч просмотров на YouTube", — признался он позже сам.

Парадоксально, но именно это видео, набравшее более 3 миллионов просмотров, привлекло внимание венчурных инвесторов. Фонды Abstract Ventures и Susa Ventures вложили в стартап $5,3 миллиона. Теперь команда Cluely работает над "невидимым" ИИ-инструментом: окно с подсказками открывается в браузере и остаётся незаметным для экзаменаторов и рекрутеров.

"Мы создали Cluely, чтобы вы больше никогда не думали в одиночку"

Так Ли формулирует миссию своего проекта на официальном сайте:

"Пока другие ищут, вы уже знаете правильный ответ. Мир назовёт это жульничеством, но тогда калькулятор, автокорректор и Google тоже жульничают", — так Ли формулирует миссию своего проекта на официальном сайте.

Но на этом амбиции студента не заканчиваются. Он хочет, чтобы Cluely помогал людям не только в учёбе и карьере, но и в личной жизни. В свежем ролике, опубликованном на X, Ли демонстрирует, как ИИ подсказывает ему "умные" реплики во время свидания. Инструмент даже придумал ему биографию искусствоведа, чтобы произвести впечатление на собеседницу — правда, безуспешно.

Реакция: от восторга до ужаса

Публикация вызвала бурную реакцию. Кто-то сравнил видео с эпизодом Black Mirror, кто-то похвалил за креативность, а кто-то всерьёз обеспокоился. "Вот вам наглядная причина, почему ИИ не должен вмешиваться в человеческие отношения", — пишет один из комментаторов.

Тем не менее, внимание к проекту только растёт. Cluely может стать новой вехой в дискуссии о том, где проходит граница между поддержкой и подменой усилий. И кто решает, что именно можно считать обманом в цифровую эпоху?

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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