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Крупный земельный участок под Санкт-Петербургом: кто пытается отменить его продажу

1:52
Экономика

В Ленинградской области пытаются отменить продажу крупного участка — 1,6 тыс. га — который продали с банкротных торгов.

Поросята на ферме
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поросята на ферме

Бывшие владельцы земли считают, что сделка недействительна из-за связи покупателя с датским свиноводческим холдингом Idavang, который считается резидентом недружественной страны. Они уже подали иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти.

"Гея" и бывший директор Игорь Манаков требуют признать сделку недействительной. В прошлом году они уже подавали иск, но тогда суд оставил его без движения. Сейчас дело в стадии рассмотрения, первое заседание назначено на 12 мая. К делу привлечены российский аукционный дом и конкурсный управляющий.

В 2023 году "Гея" признана банкротом, её земельный участок выставили на торги, и в ноябре 2024-го его купила "Идаванг Луга" за 77,8 млн рублей — один претендент, одна цена.

В иске указывают, что сделка нарушает закон № 101-ФЗ, запрещающий иностранным юрлицам с более чем 50% иностранного участия покупать сельхозземли без одобрения правительства. Они раскрывают цепочку владения: "Идаванг Луга" принадлежит "Нордик-Инвест", а она — группе датских производителей Jast Holding ApS.

 В прокуратуре добавляют, что эти российские компании зарегистрированы в одном здании и управляются одним директором — Татьяной Шарыгиной, которая одновременно возглавляет "Идаванг Агро". Это вызывает подозрение, что контроль за ресурсами де-факто остается у недружественного иностранного холдинга, пишет РБК.

Уточнения

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание, владение») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких (дочерних) компаний, которые она контролирует.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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