Крупный земельный участок под Санкт-Петербургом: кто пытается отменить его продажу

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Ленинградской области пытаются отменить продажу крупного участка — 1,6 тыс. га — который продали с банкротных торгов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Поросята на ферме

Бывшие владельцы земли считают, что сделка недействительна из-за связи покупателя с датским свиноводческим холдингом Idavang, который считается резидентом недружественной страны. Они уже подали иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти.

"Гея" и бывший директор Игорь Манаков требуют признать сделку недействительной. В прошлом году они уже подавали иск, но тогда суд оставил его без движения. Сейчас дело в стадии рассмотрения, первое заседание назначено на 12 мая. К делу привлечены российский аукционный дом и конкурсный управляющий.

В 2023 году "Гея" признана банкротом, её земельный участок выставили на торги, и в ноябре 2024-го его купила "Идаванг Луга" за 77,8 млн рублей — один претендент, одна цена.

В иске указывают, что сделка нарушает закон № 101-ФЗ, запрещающий иностранным юрлицам с более чем 50% иностранного участия покупать сельхозземли без одобрения правительства. Они раскрывают цепочку владения: "Идаванг Луга" принадлежит "Нордик-Инвест", а она — группе датских производителей Jast Holding ApS.

В прокуратуре добавляют, что эти российские компании зарегистрированы в одном здании и управляются одним директором — Татьяной Шарыгиной, которая одновременно возглавляет "Идаванг Агро". Это вызывает подозрение, что контроль за ресурсами де-факто остается у недружественного иностранного холдинга, пишет РБК.

Уточнения

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание, владение») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких (дочерних) компаний, которые она контролирует.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.