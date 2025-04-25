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Когда небо было наше: как Аэрофлот стал крупнейшей авиакомпанией мира в 70-х  

1:48
Экономика » Производство » Авиация

В 1970-е годы Аэрофлот был не просто авиакомпанией — это был символ страны. Огромной, амбициозной, стремящейся ввысь.

Ни одна авиакомпания в мире не перевозила больше пассажиров. Синие полосы на фюзеляже, обязательная форма стюардесс, и знаменитое объявление: "Говорит командир корабля…" — всё это стало частью повседневной жизни советского гражданина.

Флот, равный флоту государства

В 70-х Аэрофлот оперировал более чем с 5 тысячами самолётов. Причём это был не просто гражданский перевозчик: он выполнял и санитарные рейсы, и аграрную обработку полей, и ледовую разведку в Арктике. От лёгкого Ан-2 до дальнемагистрального Ил-62 — каждый тип имел свою задачу.

Куда летали и как это выглядело

Аэрофлот связывал более 3 500 аэродромов, включая самые труднодоступные. Рейсы до Владивостока или Мурманска, международные направления — от Гаваны до Кабула. На борту: плотные обеды, обязательный свежий номер "Правды", чай в стаканах с подстаканниками, и, конечно, ковер на стене в салоне первого класса Ил-86.

Рекорды и масштабы

По официальным данным, к середине 70-х Аэрофлот перевозил до 100 миллионов пассажиров в год. Это означало, что каждый третий житель СССР — от студента до военного — хотя бы раз был пассажиром компании.

Аэрофлот 70-х — это не только логистика и техника. Это культурный код. Это вера в масштаб, уверенность в завтрашнем дне и ощущение, что ты влетаешь в будущее, даже если рейс всего лишь до Свердловска.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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