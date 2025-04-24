Долгосрочные планы для Avito: как Таврин собирается сохранить культуру компании

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group, который владеет сервисом объявлений, объявил о сделке на встрече с командой Avito 24 апреля.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Источники РБК говорят, что Таврин вовлечен в дела компании и в последние дни встречался с разными командами, чтобы объяснить свою мотивацию. Иван говорит, что за два с половиной года после покупки он почувствовал себя частью команды и хочет сохранить дух и культуру Avito. У него планы долгосрочные.

Известно также, что структура под управлением Россельхозбанка стала владельцем 50% бизнеса. Сделка была коммерческой, с элементами кредитных средств, которые использовались при покупке в 2022 году, когда Россельхозбанк был кредитором при покупке у Naspers за 151 млрд рублей. Сейчас долг по EBITDA снизился с 6 до 1.

Сделка прошла через ФАС, изменений в менеджменте или совете директоров не планируют — всё останется как есть, а банк — просто финансовый партнер. И Kismet, и Россельхозбанк подтвердили, что сделка закрыта в апреле и обе стороны собираются поддерживать команду и развивать компанию дальше.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.