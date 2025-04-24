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Чем грозит Европе избыток украинской электроэнергии: скрытые риски

2:01
Экономика

Уже третий день подряд Украина отправляет избыточные объемы электроэнергии в Молдавию и страны ЕС, пишет EADaily.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Самые большие за последние время объемы зафиксированы с начала спецоперации. В апреле солнечные дни привели к избытку электроэнергии — солнечные электростанции сейчас дают до 3 ГВт, что чуть ли не во втором месте после АЭС.

По данным ENTSO-E с 22 апреля экспорт вырос до 11,6 ГВт-ч, а 14-го — до 13,5 ГВт-ч. В основном из Украины идет электроэнергия в Молдавию (7 ГВт-ч), еще в Словакию, Венгрию и Румынию. Иногда экспорт достигает 900 МВт в час!

Избыток связан с окончанием отопительного сезона и солнечными днями. В апреле солнечные электростанции работают очень активно — их мощность уже до 3 ГВт, и они могут стать вторым по значению источником энергии после АЭС.

За 24 дня Украина экспортировала более 80 ГВт-ч электроэнергии — это больше, чем за весь март. Экспортируют её и солнечные электростанции, и АЭС, и гидроэлектростанции. Владельцы лицензий — такие как ДТЭК, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Но есть нюанс: из-за сильного переизбытка и полной загрузки линий оператор вынужден ограничивать работу солнечных станций, чтобы не перегружать систему. Импорт при этом всё равно идет, потому что днем солнечные станции дают много энергии, а ночью — чуть меньше. В целом ситуация в энергосистеме все же сложная.

Импорт электроэнергии сильно подстегнул цены в ЕС, особенно в Румынии, Болгарии и Венгрии. Цена на энергию там опять выросла после 22 апреля — выше 100 евро за МВт-ч.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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