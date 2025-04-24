Крымский парадокс: меньше безработных, но больше проблем

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юрий Гоцанюк, председатель крымского правительства, с гордостью рассказал в Госсовете, что уровень безработицы в Крыму упал до 2,5%, что ниже среднего по России.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

С одной стороны, хорошо — работы больше, безработных меньше. Но Владимир Константинов, председатель Госсовета, после этого заявил, что ситуация не такая радужная. Он сказал, что "мы исчерпали трудовой ресурс" — то есть, рабочих рук больше нет, пишет argumenti.ru. А без людей развиваться трудно, потому что каждый год нужны новые работники — директора, бухгалтеры, уборщицы, повара и т.д.

Он добавил, что "большого переселения" в Крым за эти годы не было — за период с 2014 по 2025 годы население уменьшилось на 7 тысяч человек. Так что, по мнению Константинова, в Крыму скоро вообще негде будет брать работников.

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.





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