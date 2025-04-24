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Искусственный интеллект перевернул рынок микросхем: кто стал новым лидером

1:31
Экономика

Искусственный интеллект полностью изменил расклад в поставках оборудования для микросхем.

чип
Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чип

Раньше доминировала Samsung — более 30 лет лидер микросхем DRAM, но благодаря буму ИИ, буквально за пару лет, великим стал SK Hynix, главный игрок на рынке памяти HBM (высокопроизводительной памяти для мощных задач, типа графических процессоров с ИИ). Samsung и SK Hynix — южнокорейские компании, не отстает от них американская Micron Technology. И, как показывают последние данные, SK Hynix уже обошла Samsung по объёмам!

В начале 2025-го SK Hynix захватила лидерство по доле рынка микросхем DRAM, с примерно 36%, а Samsung — чуть меньше, около 34%. Micron держится на третьем месте с 30%. А китайские компании YMTC и CXMT укрепляют позиции на рынке.

70% рынка памяти HBM контролирует SK Hynix — это почти монополия, она поставляет графические процессоры NVIDIA с ИИ. Samsung занимает примерно 28%, Micron — 18%. В будущем, по прогнозам, SK Hynix сохранит лидерство, хотя и потеряет немного доли из-за насыщения рынка. Samsung останется на уровне около 25%, а Micron увеличит свою долю до 20%. Всё это — прогнозы, но очень похоже на реальность, пишет xataka.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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