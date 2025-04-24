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Банки уже готовятся к новым реалиям: что изменится для заёмщиков

1:29
Экономика

Ожидается, что население полностью перейдет от сберегательной к потребительской модели поведения не раньше второго полугодия 2026 года.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

А рынок кредитов в этом будущем будет совсем другим — банки станут более строго оценивать долговую нагрузку заемщиков, а первый взнос станет почти обязательным, а не опцией, пишет nashgorod.ru.

Если ЦБ во втором полугодии всё-таки решит смягчить политику, то к 2026 году рынок кредитов сильно изменится. Банки начнут более внимательно относиться к долговым обязательствам, а ставки по автокредитам и другим займам, скорее всего, останутся выше, а первоначальный взнос станет более важным. Меньшие суммы по кредитам — это не исключение, а скорее норма.

Что касается автокредитов, то там будут одобрять меньшие суммы, а заемщики будут вынуждены вносить больше своих денег. Всё это говорит о том, что в будущем банки станут более осторожными и н захотят раздавать дешевые кредиты на долгий срок — опыт высокой ключевой ставки за последние годы этому научил.

В целом, возвращение к дешевым кредитам и низким ставкам 2020-х годов представляется маловероятным. Банки будут медленно, но верно, восстанавливать баланс и более тщательно оценивать риски, чтобы не повторить ошибок прошлого.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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