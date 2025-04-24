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Аналитики шокированы: Tesla теряет позиции, но Маск не сдаётся

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Экономика

Tesla отчиталась по итогам первого квартала. Доходы упали на 9%, а продажи машин — на 20%, что больше, чем ожидали. Чистая прибыль снизилась на 71% по сравнению с прошлым годом.

Дональд Трамп и Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Илон Маск

Аналитики и СМИ винят в этом Илона Маска. Его поступки и заявления на политической арене вызывают разногласия: кто-то бойкотирует Tesla, а акционеры переживают, что цена акций в два раза упала.

Но Маск обещает больше внимания Tesla — заявил, что собирается сосредоточиться на компании и считает это важным для её будущего. Он даже говорит, что если Америка "пойдет ко дну", Tesla тоже утонет.

Поэтому Tesla планирует к концу июня выпустить более доступные модели, чтобы привлечь больше покупателей, пишет yahoo.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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