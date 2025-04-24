Аналитики шокированы: Tesla теряет позиции, но Маск не сдаётся

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Tesla отчиталась по итогам первого квартала. Доходы упали на 9%, а продажи машин — на 20%, что больше, чем ожидали. Чистая прибыль снизилась на 71% по сравнению с прошлым годом.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Илон Маск

Аналитики и СМИ винят в этом Илона Маска. Его поступки и заявления на политической арене вызывают разногласия: кто-то бойкотирует Tesla, а акционеры переживают, что цена акций в два раза упала.

Но Маск обещает больше внимания Tesla — заявил, что собирается сосредоточиться на компании и считает это важным для её будущего. Он даже говорит, что если Америка "пойдет ко дну", Tesla тоже утонет.

Поэтому Tesla планирует к концу июня выпустить более доступные модели, чтобы привлечь больше покупателей, пишет yahoo.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.