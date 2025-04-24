Тайный план БРИКС? Что скрывает альянс за разработкой новой платёжной системы

В иноСМИ разгоняется информация о том, что БРИКС готовится к внедрению собственной валюты. Якобы так альянс желает снизить зависимость от американской валюты.
Бразилия, которая председательствует на саммите в июле этого года, объявила, что разрабатывается новая платежная система, где страны-участницы смогут проводить транзакции без доллара. Это может кардинально изменить игру: доллару в новой системе не будет места.
В мире растет тенденция избавления от доллара, потому что именно он создает риски для экономики многих стран.
Бывший генеральный директор международной компании James Hardie Industries, базирующейся в Иллинойсе (США) Джек Труонг считает, что БРИКС вряд ли полностью откажется от доллара, потому что его доверие — это дело времени. После Второй мировой США заняли место мирового лидера, и на это ушли десятилетия. Сейчас доллар используется в 85% всех сделок, и заменить его — не так просто. БРИКСу предстоит пройти долгий путь, чтобы конкурировать с долларом или хотя бы добиться доверия, передает watcher.guru.
Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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