Тайный план БРИКС? Что скрывает альянс за разработкой новой платёжной системы

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В иноСМИ разгоняется информация о том, что БРИКС готовится к внедрению собственной валюты. Якобы так альянс желает снизить зависимость от американской валюты.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ БРИКС

Бразилия, которая председательствует на саммите в июле этого года, объявила, что разрабатывается новая платежная система, где страны-участницы смогут проводить транзакции без доллара. Это может кардинально изменить игру: доллару в новой системе не будет места.

В мире растет тенденция избавления от доллара, потому что именно он создает риски для экономики многих стран.

Бывший генеральный директор международной компании James Hardie Industries, базирующейся в Иллинойсе (США) Джек Труонг считает, что БРИКС вряд ли полностью откажется от доллара, потому что его доверие — это дело времени. После Второй мировой США заняли место мирового лидера, и на это ушли десятилетия. Сейчас доллар используется в 85% всех сделок, и заменить его — не так просто. БРИКСу предстоит пройти долгий путь, чтобы конкурировать с долларом или хотя бы добиться доверия, передает watcher.guru.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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