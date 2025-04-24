Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что скрывает Антарктида подо льдом: ученые нашли забытый мир
Снова стала бабушкой: у певицы Валерии родился внук
Твои идеальные кроссовки: как выбрать для зала, улицы и кроссфита
Идея о браке: Алексей Гоман признался, почему больше не ищет любовь
Украина теряет поддержку? Уиткофф вылетел на встречу с Путиным
Голландский кошмар: уехавшая из РФ писательница рассказала о вшах в школах
Шокирующий гигант: как Universal Studios Great Britain изменит ландшафт индустрии развлечений
Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз
Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса

Секрет роста доходов бюджета: почему поступления от банкротств увеличились

1:36
Экономика

В 2024 году поступления в бюджет от процедур банкротства выросли на 26% по сравнению с 2023-м — до 252 млрд рублей, что является рекордом с 2015 года.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Основная часть доходов приходит от несостоятельных компаний, а физлица здесь почти не влияют из-за небольших сумм. Взыскания с банкротов происходят за счет формирования конкурсной массы — имущества компаний или граждан, а также денег от оспаривания сделок, которые распределяют между кредиторами, включая сотрудников, банки и налоговую, пишут Известия.

Рост доходов связан с увеличением поступлений от мировых соглашений на 43%, до 42 млрд рублей. Внутри системы внедряются новые технологии, такие как система управления долгами (СКУАД), которая помогает выявлять риски задолго до банкротства и собирать доказательства для оспаривания сделок.

За последние три года через взыскание с контролирующих лиц погашено более 110 млрд рублей налоговых долгов. Эксперты считают, что рост числа банкротств связан с увеличением инициатив со стороны налоговой (она выступает заявителем в 25% дел, против 13% в прошлом году), а также с уходом иностранных компаний из России, что тоже приводит к банкротствам. В 2024 году в РФ уже было введено 72 процедуры банкротства иностранных фирм для защиты кредиторов.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте
Туризм
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте Аудио 
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Последние материалы
Твои идеальные кроссовки: как выбрать для зала, улицы и кроссфита
Идея о браке: Алексей Гоман признался, почему больше не ищет любовь
Украина теряет поддержку? Уиткофф вылетел на встречу с Путиным
Голландский кошмар: уехавшая из РФ писательница рассказала о вшах в школах
Шокирующий гигант: как Universal Studios Great Britain изменит ландшафт индустрии развлечений
Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз
Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса
Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу
Холодный фронт на подходе? Как долго продлится природная аномалия
Любите шашлык? Вот сколько можно съесть без вреда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.