Секрет роста доходов бюджета: почему поступления от банкротств увеличились

В 2024 году поступления в бюджет от процедур банкротства выросли на 26% по сравнению с 2023-м — до 252 млрд рублей, что является рекордом с 2015 года.
Основная часть доходов приходит от несостоятельных компаний, а физлица здесь почти не влияют из-за небольших сумм. Взыскания с банкротов происходят за счет формирования конкурсной массы — имущества компаний или граждан, а также денег от оспаривания сделок, которые распределяют между кредиторами, включая сотрудников, банки и налоговую, пишут Известия.
Рост доходов связан с увеличением поступлений от мировых соглашений на 43%, до 42 млрд рублей. Внутри системы внедряются новые технологии, такие как система управления долгами (СКУАД), которая помогает выявлять риски задолго до банкротства и собирать доказательства для оспаривания сделок.
За последние три года через взыскание с контролирующих лиц погашено более 110 млрд рублей налоговых долгов. Эксперты считают, что рост числа банкротств связан с увеличением инициатив со стороны налоговой (она выступает заявителем в 25% дел, против 13% в прошлом году), а также с уходом иностранных компаний из России, что тоже приводит к банкротствам. В 2024 году в РФ уже было введено 72 процедуры банкротства иностранных фирм для защиты кредиторов.
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
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