Швейцарский франк бьёт рекорды: что скрывается за его стремительным ростом

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцарский франк стремительно растет на фоне неопределенности в политике США, и это может подтолкнуть Швейцарский национальный банк (ШНБ) к вмешательству.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

В этом месяце франк вырос примерно на 9% по отношению к доллару — это самый сильный рост с 2008 года, а в прошлом он достиг уровня, которого не было с 2015-го, после отмены минимального обменного курса. Доверие к франку растет в условиях американской нестабильности.

Однако это создает определенные проблемы для швейцарской промышленности — экспортерам грозят тарифы и удорожание товаров за границей. Эксперты считают, что вмешательство центрального банка — лучший вариант, так как снижение ставок уже невозможно — они и так очень низкие. В прошлом году ШНБ активно покупал валюту, чтобы укрепить франк, а сейчас ситуация становится опасной для экономики страны. Вмешательство сопряжено с рисками, в том числе обвинениями в валютных манипуляциях со стороны США, пишет Reuters.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.