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Швейцарский франк бьёт рекорды: что скрывается за его стремительным ростом

1:05
Экономика

Швейцарский франк стремительно растет на фоне неопределенности в политике США, и это может подтолкнуть Швейцарский национальный банк (ШНБ) к вмешательству.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

В этом месяце франк вырос примерно на 9% по отношению к доллару — это самый сильный рост с 2008 года, а в прошлом он достиг уровня, которого не было с 2015-го, после отмены минимального обменного курса. Доверие к франку растет в условиях американской нестабильности.

Однако это создает определенные проблемы для швейцарской промышленности — экспортерам грозят тарифы и удорожание товаров за границей. Эксперты считают, что вмешательство центрального банка — лучший вариант, так как снижение ставок уже невозможно — они и так очень низкие. В прошлом году ШНБ активно покупал валюту, чтобы укрепить франк, а сейчас ситуация становится опасной для экономики страны. Вмешательство сопряжено с рисками, в том числе обвинениями в валютных манипуляциях со стороны США, пишет Reuters.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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