Форма, идеология и улыбка: кто работал бортпроводником в СССР

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

В СССР бортпроводники (или стюардессы, как их называли позже) выполняли не только роль обслуживающего персонала, но и представляли собой своеобразный символ идеалов того времени, таких как дисциплина, красота и гостеприимство.

Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стюардесса Аэрофлота

Работа бортпроводника Аэрофлота в СССР была связана с определёнными стандартами, как внешнего вида, так и поведения.

Кто работал бортпроводником

Привлекательные девушки (и иногда мужчины): основным требованием к бортпроводникам было не только наличие определённых профессиональных навыков, но и привлекательная внешность. В Союзе отбор на работу был довольно строгим, и большинство бортпроводников были женщинами.

Основными критериями для отбора были:

Молодой возраст (обычно от 18 до 30 лет),

Привлекательная внешность,

Хорошая физическая форма (с ростом и весом в рамках строгих норм),

Строгий и опрятный внешний вид,

Умение вести себя на публике.

Образование и подготовка: хотя внешность играла важную роль, от бортпроводников требовалось также наличие профессиональных знаний и навыков. Обучение включало курсы по медицинской подготовке, обслуживанию пассажиров, знанию авиационных процедур, иностранным языкам и даже основы психологии для работы с пассажирами.

Идеология: в СССР работа бортпроводников также имела важную идеологическую составляющую. Пассажиры воспринимали их как представителей советского гостеприимства и культурного уровня. Внешний вид и поведение бортпроводников должны были соответствовать высокому стандарту, что отражало общую цель социалистического государства: формировать образ "советского человека" как заботливого и приветливого.

Образ бортпроводницы в СССР часто ассоциировался с символом женской красоты и служил своеобразным индикатором прогресса и модернизации страны.

Форма бортпроводников в СССР включала строгие костюмы, которые подчёркивали женственность и изысканность, зачастую в сочетании с фуражками, перчатками и обувью на невысоких каблуках. Важными атрибутами были аккуратно собранные волосы и безупречный макияж, что подчёркивало высокий уровень подготовки сотрудников авиации.

Таким образом, бортпроводниками в Советском Союзе могли стать только те, кто соответствовал физическим и профессиональным требованиям, а также был способен поддерживать образ советской красоты и идеологии.

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