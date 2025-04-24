Зарплата в долларах: большинство россиян хотят отказаться от рубля

Подавляющее число работающих россиян предпочли бы получать доход в иностранной валюте, если бы у них был выбор. Как сообщает Forbes со ссылкой на данные международной платформы глобальных выплат Stape, рубль теряет доверие даже среди тех, кто ежедневно им пользуется.
Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 5000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, лишь 8% согласились бы и дальше получать зарплату в рублях.
Остальные отдали предпочтение более стабильным валютам: 61% выбрали доллар или евро, около 20% — китайский юань.
Интересно, что каждый шестой опрошенный выразил готовность получать оплату труда в криптовалютах.
Этот тренд говорит о стремлении к большей финансовой свободе и диверсификации доходов. Цифровые активы уже воспринимаются не как риск, а как альтернатива традиционным деньгам.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
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