Зарплата в долларах: большинство россиян хотят отказаться от рубля

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Подавляющее число работающих россиян предпочли бы получать доход в иностранной валюте, если бы у них был выбор. Как сообщает Forbes со ссылкой на данные международной платформы глобальных выплат Stape, рубль теряет доверие даже среди тех, кто ежедневно им пользуется.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

Доллар и евро — вне конкуренции

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 5000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, лишь 8% согласились бы и дальше получать зарплату в рублях.

Остальные отдали предпочтение более стабильным валютам: 61% выбрали доллар или евро, около 20% — китайский юань.

Криптовалюта — уже не фантастика

Интересно, что каждый шестой опрошенный выразил готовность получать оплату труда в криптовалютах.

Этот тренд говорит о стремлении к большей финансовой свободе и диверсификации доходов. Цифровые активы уже воспринимаются не как риск, а как альтернатива традиционным деньгам.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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