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Курс доллара взлетит до небес: почему рублю предсказывают катастрофу

1:18
Экономика

Несмотря на недавний всплеск, укрепление рубля может оказаться временным явлением. Эксперты американского инвестиционного банка Goldman Sachs заявили, что уже летом текущего года курс российской валюты может превысить отметку в 100 рублей за доллар. Эти данные приводит информагентство DEITA. RU, ссылаясь на прогнозы финансовых аналитиков.

Рубли, монеты
Фото: freepik.com by ededchechine
Рубли, монеты

Три года — минус 48%?

Согласно представленным оценкам, к 2026 году рубль может ослабнуть до 120 за доллар, а к 2027 — упасть ещё глубже, до отметки в 130 рублей.

Таким образом, за три года ожидается падение на более чем 48% от текущего уровня, который в момент публикации составлял 87,66 рубля за доллар.

Что влияет на курс?

Аналитики Goldman Sachs объясняют такой сценарий совокупностью факторов — от внешнеполитических ограничений до структурных проблем в российской экономике.

Усиление санкционного давления, ограничения на экспорт и нестабильность внутренней макроэкономики усиливают уязвимость национальной валюты, считают специалисты.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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