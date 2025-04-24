Курс доллара взлетит до небес: почему рублю предсказывают катастрофу

Несмотря на недавний всплеск, укрепление рубля может оказаться временным явлением. Эксперты американского инвестиционного банка Goldman Sachs заявили, что уже летом текущего года курс российской валюты может превысить отметку в 100 рублей за доллар. Эти данные приводит информагентство DEITA. RU, ссылаясь на прогнозы финансовых аналитиков.
Согласно представленным оценкам, к 2026 году рубль может ослабнуть до 120 за доллар, а к 2027 — упасть ещё глубже, до отметки в 130 рублей.
Таким образом, за три года ожидается падение на более чем 48% от текущего уровня, который в момент публикации составлял 87,66 рубля за доллар.
Аналитики Goldman Sachs объясняют такой сценарий совокупностью факторов — от внешнеполитических ограничений до структурных проблем в российской экономике.
Усиление санкционного давления, ограничения на экспорт и нестабильность внутренней макроэкономики усиливают уязвимость национальной валюты, считают специалисты.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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