Курс доллара взлетит до небес: почему рублю предсказывают катастрофу

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на недавний всплеск, укрепление рубля может оказаться временным явлением. Эксперты американского инвестиционного банка Goldman Sachs заявили, что уже летом текущего года курс российской валюты может превысить отметку в 100 рублей за доллар. Эти данные приводит информагентство DEITA. RU, ссылаясь на прогнозы финансовых аналитиков.

Фото: freepik.com by ededchechine Рубли, монеты

Три года — минус 48%?

Согласно представленным оценкам, к 2026 году рубль может ослабнуть до 120 за доллар, а к 2027 — упасть ещё глубже, до отметки в 130 рублей.

Таким образом, за три года ожидается падение на более чем 48% от текущего уровня, который в момент публикации составлял 87,66 рубля за доллар.

Что влияет на курс?

Аналитики Goldman Sachs объясняют такой сценарий совокупностью факторов — от внешнеполитических ограничений до структурных проблем в российской экономике.

Усиление санкционного давления, ограничения на экспорт и нестабильность внутренней макроэкономики усиливают уязвимость национальной валюты, считают специалисты.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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