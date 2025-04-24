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Легальная криптовалюта в России: Силуанов анонсировал создание официальной биржи

1:28
Экономика

В России может появиться легальный рынок для операций с криптовалютами — об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

Биткоин
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

По его словам, новая площадка станет важным шагом к выводу криптоактивов из серой зоны экономики и откроет возможности для прозрачного инвестирования.

Только для избранных: кто сможет торговать

Как отметил министр, доступ к торгам получат исключительно так называемые суперквалифицированные инвесторы. Согласно предварительным критериям, этот статус будут присваивать лицам с годовым доходом от 50 миллионов рублей или с портфелем инвестиций в ценные бумаги не менее 100 миллионов рублей.

Центробанк участвует в разработке

Силуанов подчеркнул, что проект реализуется в тесном сотрудничестве с Центральным банком России. Такое взаимодействие, по мнению министра, должно гарантировать надежность и прозрачность будущей криптобиржи, а также соответствие всем требованиям финансовой безопасности.

Россияне готовы к цифровой зарплате?

В контексте легализации криптовалютных операций напомним и о результатах недавнего опроса: около 16% граждан России выразили желание получать свою зарплату в цифровых валютах. Этот тренд, как считают эксперты, говорит о растущем интересе к альтернативным финансовым инструментам.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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