Москва не исключает возможности возобновления газового диалога с европейскими странами. Как сообщает французское издание Le Point, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль открыт к обсуждению поставок газа и уже фиксирует интерес со стороны отдельных государств ЕС.
По словам Пескова, в Кремле осведомлены о желании некоторых стран Евросоюза продолжить закупки российского газа.
Он подчеркнул, что любые будущие договоренности будут строиться исключительно на рыночных принципах, добавив, что Россия готова к переговорам и не исключает компромиссов в этом направлении.
Эти заявления прозвучали вскоре после того, как Дмитрий Песков сообщил о позиции Владимира Путина в отношении конфликта на Украине.
По словам пресс-секретаря, президент России поддерживает идею полного прекращения огня.
Дми́трий Серге́евич Песко́в— российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.
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