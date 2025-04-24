Рынок решит: Кремль заговорил о продаже газа в Европу

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Москва не исключает возможности возобновления газового диалога с европейскими странами. Как сообщает французское издание Le Point, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль открыт к обсуждению поставок газа и уже фиксирует интерес со стороны отдельных государств ЕС.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

"Рынок решит": в Кремле делают ставку на экономику

По словам Пескова, в Кремле осведомлены о желании некоторых стран Евросоюза продолжить закупки российского газа.

Он подчеркнул, что любые будущие договоренности будут строиться исключительно на рыночных принципах, добавив, что Россия готова к переговорам и не исключает компромиссов в этом направлении.

Мирный сигнал на фоне конфликта

Эти заявления прозвучали вскоре после того, как Дмитрий Песков сообщил о позиции Владимира Путина в отношении конфликта на Украине.

По словам пресс-секретаря, президент России поддерживает идею полного прекращения огня.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в— российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.



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