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Рынок решит: Кремль заговорил о продаже газа в Европу

1:03
Экономика

Москва не исключает возможности возобновления газового диалога с европейскими странами. Как сообщает французское издание Le Point, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль открыт к обсуждению поставок газа и уже фиксирует интерес со стороны отдельных государств ЕС.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

"Рынок решит": в Кремле делают ставку на экономику

По словам Пескова, в Кремле осведомлены о желании некоторых стран Евросоюза продолжить закупки российского газа.

Он подчеркнул, что любые будущие договоренности будут строиться исключительно на рыночных принципах, добавив, что Россия готова к переговорам и не исключает компромиссов в этом направлении.

Мирный сигнал на фоне конфликта

Эти заявления прозвучали вскоре после того, как Дмитрий Песков сообщил о позиции Владимира Путина в отношении конфликта на Украине.

По словам пресс-секретаря, президент России поддерживает идею полного прекращения огня.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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