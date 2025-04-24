Вашингтон готов на уступки: в Белом доме заговорили об отмене санкций против Северного потока-2

Санкционная политика США в отношении российского газопровода "Северный поток-2" может подвергнуться пересмотру. Как сообщает Politico со ссылкой на инсайдеров, близких к ходу переговоров, в Белом доме обсуждают возможное снятие ограничений в рамках широкой дискуссии об урегулировании конфликта на территории Украины.
По данным издания, с таким предложением выступил специальный представитель президента Дональда Трампа — Стив Уиткофф. Именно он, как утверждают источники, активно продвигает идею смягчения санкционного давления, называя это шагом к более конструктивному диалогу с Москвой.
Обсуждение, как выяснилось, касается не только судьбы "Северного потока-2". Администрация также рассматривает вопрос о возможной разблокировке других российских активов, замороженных на территории Европы. Это может свидетельствовать о попытках выработать новый подход к переговорам, в том числе на экономическом уровне.
Несмотря на активное продвижение идеи, в правительстве США нет единодушия. Госсекретарь Марко Рубио, по словам источников, выражает жёсткое несогласие с подобными мерами, считая их преждевременными и рискованными в текущем контексте международных отношений.
«Се́верный пото́к — 2» (англ «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам).
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
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