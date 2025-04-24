Топ-10 чипмейкеров: кто заработал больше всех в 2024 году

Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году выросла на 21% и почти достигла 656 миллиардов долларов, согласно данным Gartner.
Американская компания Nvidia заняла первое место среди чипмейкеров, обогнав южнокорейскую Samsung Electronics и американскую Intel.
Вице-президент Gartner Гаурав Гупта объясняет изменения в рейтинге высоким спросом на инфраструктуру для искусственного интеллекта и ростом продаж чипов памяти на 73,4%. Nvidia вышла на первое место благодаря увеличению спроса на её дискретные графические процессоры (GPU), которые являются основным выбором для работы с ИИ в дата-центрах.
Вот список крупнейших чипмейкеров и их выручка в 2024 году (в миллиардах долларов):
1. Nvidia: 76,692 (изменение на 120,1%)
2. Samsung Electronics: 65,697 (изменение на 60,8%)
3. Intel: 49,804 (изменение на 0,8%)
4. SK Hynix: 44,186 (изменение на 91,5%)
5. Qualcomm Inc.: 32,976 (изменение на 12,8%)
6. Broadcom: 27,801 (изменение на 8,5%)
7. Micron Technology: 27,619 (изменение на 71,0%)
8. Advanced Micro Devices: 24,127 (изменение на 8,2%)
9. Apple Inc.: 20,51 (изменение на 13,6%)
10. MediaTek: 15,934 (изменение на 18,5%)
Таким образом, рынок чипов демонстрирует значительный рост благодаря спросу на новые технологии, особенно в области ИИ, пишет "Интерфакс".
Чип — одно из названий микросхемы.
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