Топ-10 чипмейкеров: кто заработал больше всех в 2024 году

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году выросла на 21% и почти достигла 656 миллиардов долларов, согласно данным Gartner.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository Nvidia

Американская компания Nvidia заняла первое место среди чипмейкеров, обогнав южнокорейскую Samsung Electronics и американскую Intel.

Вице-президент Gartner Гаурав Гупта объясняет изменения в рейтинге высоким спросом на инфраструктуру для искусственного интеллекта и ростом продаж чипов памяти на 73,4%. Nvidia вышла на первое место благодаря увеличению спроса на её дискретные графические процессоры (GPU), которые являются основным выбором для работы с ИИ в дата-центрах.

Вот список крупнейших чипмейкеров и их выручка в 2024 году (в миллиардах долларов):

1. Nvidia: 76,692 (изменение на 120,1%)

2. Samsung Electronics: 65,697 (изменение на 60,8%)

3. Intel: 49,804 (изменение на 0,8%)

4. SK Hynix: 44,186 (изменение на 91,5%)

5. Qualcomm Inc.: 32,976 (изменение на 12,8%)

6. Broadcom: 27,801 (изменение на 8,5%)

7. Micron Technology: 27,619 (изменение на 71,0%)

8. Advanced Micro Devices: 24,127 (изменение на 8,2%)

9. Apple Inc.: 20,51 (изменение на 13,6%)

10. MediaTek: 15,934 (изменение на 18,5%)

Таким образом, рынок чипов демонстрирует значительный рост благодаря спросу на новые технологии, особенно в области ИИ, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.





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