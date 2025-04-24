Ценовой коллапс или стабилизация? Что принесёт россиянам новая квота на картофель

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минсельхоз РФ сообщает, что квота на беспошлинный ввоз картофеля в страну, которая сейчас составляет 150 тысяч тонн, может быть увеличена до 300 тысяч тонн.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картошка

Это решение обсуждается на площадке ЕЭК в связи с запретом Казахстана на вывоз картофеля. Увеличение квоты, действующее до 31 июля 2025 года, должно помочь удовлетворить внутренние потребности до нового урожая и улучшить ценовую ситуацию.

Министерство также сообщает о планах по увеличению площадей под картофелем до 286,3 тысяч гектаров в текущем году. Посадка уже началась в большинстве регионов, и работы идут быстрее, чем в прошлом году. На 23 апреля посажено 41,4 тысяч гектаров картофеля, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 35,9 тысяч гектаров. Ожидается, что при благоприятной погоде в 2025 году урожай будет достойным.

В 2024 году в организованном секторе было собрано 7,3 миллиона тонн картофеля. В 34 регионах России действуют соглашения о фиксации предельно допустимых розничных цен на картофель. Также с 1 марта 2025 года вступил в силу закон об агроагрегаторах, который поможет малым хозяйствам сбывать продукцию ритейлерам, что должно снизить логистические затраты и повлиять на цены.

В этом году картофель стал одним из лидеров по росту цен на плодоовощную продукцию, увеличившись в цене на 45,2% с начала года. Однако в последние две недели его цена стабилизируется на фоне растущих цен на капусту, лук и свеклу. Эксперты ожидают, что увеличение производства картофеля поможет стабилизировать ситуацию и установить более справедливые цены, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.





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