Планшет, который обошёлся в миллиарды: как Роснано оказалось в центре корпоративного скандала

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обвинение в окончательной редакции было предъявлено бывшему генеральному директору компании "Пластик лоджик", основанной АО "Роснано" для реализации инновационного проекта, включая разработку российского планшета. Согласно материалам дела, сумма ущерба была снижена до почти 6 миллиардов рублей.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молоток

В обвинительном заключении указано, что расследование уголовного дела в отношении Бориса Галкина завершено, и ему предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Галкин отказался признавать свою вину.

В конце октября прошлого года ФСБ России сообщило о причастности экс-гендиректора "Пластик лоджик" к хищению более 13 миллиардов рублей, которые были выведены за границу при создании российского планшета. Уголовное дело в отношении Галкина выделено в отдельное производство и насчитывает около 60 томов, к которым он и его защита начали ознакомление.

Расследование дела трёх топ-менеджеров УК "Роснано", арестованных по обвинению в злоупотреблении полномочиями, продолжается. Защита Галкина утверждает, что он руководил компанией с августа 2012 года по лето 2016 года, и на 99 процентов "Пластик лоджик" была дочерней компанией Роснано, которая направляла финансирование проекта через несколько своих дочерних компаний, включая те, что зарегистрированы за границей. Во время допроса Галкин заявлял, что все организационные и финансовые решения принимал совет директоров Роснано, пишет ТАСС.

Уточнения

Планшетный компьютер (от фр. planchette — дословно «маленькая дощечка»; калька с англ. tablet computer), электронный планшет, часто планшет — собирательное понятие, включающее различные типы электронных устройств с сенсорным экраном, позволяющие управлять компьютерными программами с помощью прикосновений пальцев к объектам на экране.





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