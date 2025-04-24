Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна зоны Кларион-Клиппертон: эксперимент 1979 года раскрыл тревожную правду о глубинах
Как в СССР из ничего делали мопеды и багги своими руками
Запрет на наличные расчеты в сделках с недвижимостью: защита от мошенников или ограничение свободы
Иосиф Пригожин объявил конкурс с призом в 100 тысяч евро — что нужно сделать, чтобы выиграть?
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Обычная ошибка, из-за которой даже трезвый может остаться без прав
Секрет долгого хранения сыра: почему пластик — враг вкуса этого благородного продукта
Как защитить огород от весенних заморозков: советы для садоводов
Красивые и подтянутые ноги за 15 минут: это упражнение прокачает на все 100 процентов

Планшет, который обошёлся в миллиарды: как Роснано оказалось в центре корпоративного скандала

1:44
Экономика

Обвинение в окончательной редакции было предъявлено бывшему генеральному директору компании "Пластик лоджик", основанной АО "Роснано" для реализации инновационного проекта, включая разработку российского планшета. Согласно материалам дела, сумма ущерба была снижена до почти 6 миллиардов рублей.

Молоток
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молоток

В обвинительном заключении указано, что расследование уголовного дела в отношении Бориса Галкина завершено, и ему предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Галкин отказался признавать свою вину.

В конце октября прошлого года ФСБ России сообщило о причастности экс-гендиректора "Пластик лоджик" к хищению более 13 миллиардов рублей, которые были выведены за границу при создании российского планшета. Уголовное дело в отношении Галкина выделено в отдельное производство и насчитывает около 60 томов, к которым он и его защита начали ознакомление.

Расследование дела трёх топ-менеджеров УК "Роснано", арестованных по обвинению в злоупотреблении полномочиями, продолжается. Защита Галкина утверждает, что он руководил компанией с августа 2012 года по лето 2016 года, и на 99 процентов "Пластик лоджик" была дочерней компанией Роснано, которая направляла финансирование проекта через несколько своих дочерних компаний, включая те, что зарегистрированы за границей. Во время допроса Галкин заявлял, что все организационные и финансовые решения принимал совет директоров Роснано, пишет ТАСС.

Уточнения

Планшетный компьютер (от фр. planchette — дословно «маленькая дощечка»; калька с англ. tablet computer), электронный планшет, часто планшет — собирательное понятие, включающее различные типы электронных устройств с сенсорным экраном, позволяющие управлять компьютерными программами с помощью прикосновений пальцев к объектам на экране.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Красота и стиль
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры Аудио 
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Авто
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Последние материалы
Как деревни, о которых вы даже не слышали, стали символом Италии
Секрет гладкой и светлой кожи подмышек, о котором молчат косметологи
Планшет, который обошёлся в миллиарды: как Роснано оказалось в центре корпоративного скандала
Земля открыла путь: тайный мост древности, изменивший историю людей
Один интерьер — разные вкусы: как договориться и не поссориться
Лера Кудрявцева назвала Лазарева скуфом и выбрала себе нового молодого краша
Под сенью тысячелетнего платана скрывается могильная тишина
Эти 10 продуктов спасут ваш желудок: диета для чувствительного пищеварения
Необычные способы отпугивания кротов с помощью обычных продуктов
Уехал с места ДТП и не знал об этом: что может спасти от лишения прав
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.