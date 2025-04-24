Озимые, яровые и кормовые культуры: как ДНР увеличила посевные площади в два раза

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что площадь пахотных земель в регионе увеличилась в два раза с 2022 года и достигла примерно 400 тысяч гектаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Распыление пестицидов весной

В этом году запланированы крупные работы по посеву озимых, яровых и кормовых культур, при этом уже засеяно более 36 тысяч гектаров семенами отечественной селекции.

Для посадки и сбора урожая в 2025 году будет использовано более 5,1 тысячи единиц техники. Также в агропромышленный комплекс будет дополнительно вложено около 1,2 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что компания "Ростсельмаш", один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в России, сократила 2000 сотрудников из-за более чем 30% падения продаж сельхозтехники с начала года и сокращения инвестиционной программы.

Уточнения

Селе́кция (лат. seligere — «выбирать») — наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.



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