Озимые, яровые и кормовые культуры: как ДНР увеличила посевные площади в два раза

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что площадь пахотных земель в регионе увеличилась в два раза с 2022 года и достигла примерно 400 тысяч гектаров.
В этом году запланированы крупные работы по посеву озимых, яровых и кормовых культур, при этом уже засеяно более 36 тысяч гектаров семенами отечественной селекции.
Для посадки и сбора урожая в 2025 году будет использовано более 5,1 тысячи единиц техники. Также в агропромышленный комплекс будет дополнительно вложено около 1,2 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что компания "Ростсельмаш", один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в России, сократила 2000 сотрудников из-за более чем 30% падения продаж сельхозтехники с начала года и сокращения инвестиционной программы.
Селе́кция (лат. seligere — «выбирать») — наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.
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