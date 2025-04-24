Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под сенью тысячелетнего платана скрывается могильная тишина
Эти 10 продуктов спасут ваш желудок: диета для чувствительного пищеварения
Необычные способы отпугивания кротов с помощью обычных продуктов
Уехал с места ДТП и не знал об этом: что может спасти от лишения прав
Сюрприз! Ретинол можно использовать даже под палящим солнцем — но есть нюанс
Лариса Долина объяснила, чем ей не нравится вокал Кристины Агилеры
Озимые, яровые и кормовые культуры: как ДНР увеличила посевные площади в два раза
Когда жара помогает: 7 процентов изменений в похудении происходит при различных температурах
Влажность и пар больше не страшны: выбираем потолок для ванной комнаты, который всё выдержит

Импортозамещение в небе: секреты успеха самолёта SJ-100 — лайнер подтвердил устойчивость и управляемость

1:26
Экономика

Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 ("Суперджет"), разработанный компанией "Яковлев", совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре, как сообщили в "Ростехе".

Самолёт Sukhoi Superjet 100
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолёт Sukhoi Superjet 100

Это третий опытный экземпляр вошел в программу летных испытаний, и при этом подтвердил стабильную работу всех отечественных систем. Самолет был оснащен российскими двигателями ПД-8 и продемонстрировал хорошую управляемость и стабильность в воздухе.

Первый полет продлился около 40 минут, на высоте до 3000 метров и скорости до 500 километров в час. Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил авиастроителей с этой вехой и отметил, что "Суперджету" предстоит выполнить примерно 130 сертификационных полетов, включая испытания в экстремальных температурных условиях.

Программа импортозамещения "Суперджета" активно продолжается, и на лайнере заменили около 40 импортных систем и узлов, включая двигатели. Первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков сделал заявление о том, что работа идет в соответствии с графиком. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что первый полет абсолютно нового самолета с российским двигателем был запланирован на апрель, и такой полет уже состоялся 17 марта, пишет РИА Новости.

Уточнения

Superjet New (сокр SJ-100, рус. Суперджет Нью) — российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолёт, новая версия Superjet 100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих на российские. До апреля 2019 года именовался как Sukhoi Superjet 100.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Последние материалы
Эти 10 продуктов спасут ваш желудок: диета для чувствительного пищеварения
Необычные способы отпугивания кротов с помощью обычных продуктов
Уехал с места ДТП и не знал об этом: что может спасти от лишения прав
Сюрприз! Ретинол можно использовать даже под палящим солнцем — но есть нюанс
Лариса Долина объяснила, чем ей не нравится вокал Кристины Агилеры
Озимые, яровые и кормовые культуры: как ДНР увеличила посевные площади в два раза
Когда жара помогает: 7 процентов изменений в похудении происходит при различных температурах
Геологи переписывают карту землетрясений: почему старые модели больше не работают
Влажность и пар больше не страшны: выбираем потолок для ванной комнаты, который всё выдержит
Импортозамещение в небе: секреты успеха самолёта SJ-100 — лайнер подтвердил устойчивость и управляемость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.