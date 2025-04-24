Импортозамещение в небе: секреты успеха самолёта SJ-100 — лайнер подтвердил устойчивость и управляемость

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 ("Суперджет"), разработанный компанией "Яковлев", совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре, как сообщили в "Ростехе".

Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт Sukhoi Superjet 100

Это третий опытный экземпляр вошел в программу летных испытаний, и при этом подтвердил стабильную работу всех отечественных систем. Самолет был оснащен российскими двигателями ПД-8 и продемонстрировал хорошую управляемость и стабильность в воздухе.

Первый полет продлился около 40 минут, на высоте до 3000 метров и скорости до 500 километров в час. Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил авиастроителей с этой вехой и отметил, что "Суперджету" предстоит выполнить примерно 130 сертификационных полетов, включая испытания в экстремальных температурных условиях.

Программа импортозамещения "Суперджета" активно продолжается, и на лайнере заменили около 40 импортных систем и узлов, включая двигатели. Первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков сделал заявление о том, что работа идет в соответствии с графиком. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что первый полет абсолютно нового самолета с российским двигателем был запланирован на апрель, и такой полет уже состоялся 17 марта, пишет РИА Новости.

Уточнения

Superjet New (сокр SJ-100, рус. Суперджет Нью) — российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолёт, новая версия Superjet 100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих на российские. До апреля 2019 года именовался как Sukhoi Superjet 100.





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