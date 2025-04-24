Доходы от замороженных активов: почему Россия грозит Японии асимметричными действиями

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Японии в Москве из-за намерения Токио использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Встреча, состоявшаяся 22 апреля между директором Третьего департамента Азии МИД России Людмилой Воробьевой и послом Японии Муто Акирой, касалась состояния двусторонних отношений, находящихся в кризисе.

Российская сторона считает решение Японии фактическим соучастием в действиях Киева и предупредила о возможных жестких ответных мерах, включая асимметричные действия в чувствительных для Японии областях. Россия заявила, что ответственность за ухудшение отношений полностью лежит на правительстве Японии.

Япония планирует выделить около 3 миллиардов долларов Украине в рамках программы экстренного кредитования ERA за счет доходов от замороженных активов. Россия расценивает это как новый шаг к ухудшению российско-японских отношений, обострившихся после того, как Япония присоединилась к антироссийским санкциям в марте 2022 года, что привело к одностороннему выходу Москвы из переговоров о мирном договоре.

Токио настаивает на возвращении южной части Курильских островов, которые Россия контролирует с 1945 года. Япония называет эти острова "северными территориями" и считает их незаконно оккупированными. Однако Россия, выйдя из переговоров, указала на отсутствие территориального спора с Японией, пишет sakh.online.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.