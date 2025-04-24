Сельхозтехника в кризисе? Почему Ростсельмаш увольняет тысячи рабочих

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Ростсельмаш", один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в России, сократила 2000 сотрудников из-за более чем 30% падения продаж сельхозтехники с начала года и сокращения инвестиционной программы.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Об этом сообщил совладелец компании и президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Он отметил, что такой режим негативно сказывается на коллективе, снижая дисциплину и качество. В настоящее время предприятие перешло на пятидневную рабочую неделю, однако в "сниженном режиме". Бабкин выразил надежду, что больше увольнений не произойдет, чтобы избежать необходимости обучения новых кадров.

Среди причин ухудшения ситуации он выделил высокую ключевую ставку, сокращение государственной поддержки и пошлину на экспорт зерна, что давит на цены на внутреннем рынке и рентабельность. Товарные остатки на десяти крупнейших предприятиях сельхозмашиностроения выросли на 72% по состоянию на март 2025 года. У "Ростсельмаша" не распродано 40% годового выпуска, поэтому в прошлую осень компания работала всего три дня в неделю.

Бабкин также отметил, что белорусские производители составляют значительную конкуренцию, заняв около 40% в общем объеме поставок, в то время как в 2021 году эта доля составляла 17%, пишет "Ъ".

Уточнения

Конкуренция в экономике — соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.





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