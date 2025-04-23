Зачем банки снижают лимиты на кредитные карты: неожиданный поворот для клиентов

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские банки ужесточили условия для клиентов, которые используют кредитные карты только в беспроцентный период.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банкомат

Некоторые банки начали снижать лимиты и блокировать операции, заставляя клиентов обращаться к другим финансовым учреждениям. Зампред правления "Уралсиба" Станислав Тывес сообщил об этом на форуме "Финансы новой цифровой эпохи".

Он отметил, что резкий рост процентных ставок в России и замедление розничного кредитования стали факторами, влияющими на эту практику. Ранее клиенты, долго не платившие проценты по кредитам, могли считать, что банки этого не замечают, но с недавним увеличением ключевой ставки до 21% банки начали более активно реагировать на таких клиентов.

Тывес подчеркнул, что банки ушли от конкуренции за кешбэк к его снижению. "Уралсиб" изменил свою стратегию в отношении убыточных держателей кредитных карт еще в прошлом году, и другие банки тоже начали предпринимать подобные шаги.

Клиенты "Уралсиба", а также держатели карт Альфа-банка и Ренессанс Банка жалуются на сокращение лимитов. Генеральный директор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов подтвердил, что эта практика стала необходимой мерой для банков, и большинство крупных банков планируют или уже начали оптимизацию своих бизнес-моделей в этом направлении, пишет РБК.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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