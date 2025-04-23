Играйте, рисуйте, кодируйте: как ваш проект может прославиться на всю Россию

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2:24
Экономика

В столице стартовал 12-й ежегодный конкурс "Бюджет для граждан" - масштабный проект, который объединяет творческих людей всех возрастов и профессий, вдохновлённых идеей сделать тему бюджета доступной и интересной.

Женщина работает за ноутбуком
Фото: pxhere.com by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина работает за ноутбуком

Об этом сообщила Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова. По её словам, в этом году конкурс получил новое, технологичное направление.

"Мы добавили номинацию "Бюджет и инновации: технологии будущего” для знатоков ИИ и цифровых решений. Можно представить проекты с анимацией, созданной с помощью нейросетей, 3D-дизайном, чат-ботами и мобильными приложениями", — пояснила она.

11 номинаций, сотни возможностей

В этом году конкурс проводится по 11 номинациям — восемь из них предназначены для физических лиц, три — для организаций. К участию приглашаются жители не только Москвы, но и всей России. В 2024 году заявки уже поступили из 25 регионов, в том числе из Ханты-Мансийского автономного округа, Коми, Краснодарского края, Саратовской и Воронежской областей.

Заявки принимаются до 30 мая, а итоги подведут в июне.

Бюджет — через креатив

Проекты, поданные на конкурс, традиционно охватывают широкий спектр форматов — от познавательных сайтов и Telegram-каналов до настольных игр, видеороликов и мультфильмов.

Школьники создают яркие комиксы и брошюры, студенты — деловые игры, викторины и даже музыкальные треки. Среди необычных решений прошлых лет — специальные занятия для людей с ОВЗ и просветительские кампании в соцсетях.

Экспертная комиссия учитывает:

  • достоверность информации,

  • оригинальность подачи,

  • качество реализации идеи,

  • практическую применимость.

Лучшие проекты представят Москву на федеральном этапе конкурса, организуемом Минфином России и Финансовым университетом при Правительстве РФ. В 2023 году работы из Москвы победили сразу в четырёх номинациях.

С условиями конкурса можно ознакомиться на портале "Открытый бюджет города Москвы".

Уточнения

Графический дизайн — художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникационной среды.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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