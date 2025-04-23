Торговая война без победителей: почему США рискуют остаться в изоляции

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил 23 апреля на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи, что из-за злоупотребления пошлинами США изолировали себя от мирового сообщества и утратили поддержку народа.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп, Илон Маск

Он подчеркнул, что мир полон хаоса и что международному сообществу необходимо сплотиться и придерживаться принципа многосторонности, защищая основные нормы международных отношений.

Ван И выразил готовность Китая к развитию сотрудничества с Ираном и повышению роли Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других международных организаций, пишут Известия.

11 апреля Ван И также отмечал, что действия США, связанные с введением новых торговых пошлин, дестабилизируют международную ситуацию. По его словам, международное сообщество должно реагировать на эти тарифы.

10 апреля телеканал CNBC сообщил, что президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 145%. Вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил, что Трамп стремится к миру, но также к справедливой торговле и большей самодостаточности американской экономики.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь отметил, что в торговой войне с пошлинами нет победителей. Он подчеркнул, что если США продолжат инициировать торговую войну, Китай будет стоять на своем до конца.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.