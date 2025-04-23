Труд за идею больше не в моде: почему россияне меняют профессии и чем это опасно

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всё больше тюменцев уходит из важных социально значимых профессий — врачей, учителей, соцработников — в более прибыльные и менее стрессовые сферы, IT, продажи или маркетинг. Причина — низкие зарплаты, перегрузки и постоянный стресс.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка грустит

Специалист по найму персонала Кристина Коркина говорит, что люди устали работать за идею, а платят мало, и эти сферы теряют специалистов. Например, учителя в Тюмени зарабатывают в среднем около 40-45 тысяч рублей, а требуют от них, как на миллион. Многие уходят из профессий, которые очень важны для общества, потому что на жизнь просто не хватает, пишет nashgorod.ru.

Поясню: всё это может грозить кризисом — дефицитом кадров в медицине, образовании и социальных сферах, что скажется на качестве жизни и доверии к системе. А молодые специалисты, как Анна Егорова, после полугода работы в школе уже ищут новые пути, потому что устали от низкой зарплаты и переработок.

Эксперты говорят, что чтобы удержать людей в таких профессиях, нужно не только повышать зарплаты, но и создавать комфортные условия труда, развивать профессиональные навыки и внедрять программы поддержки. Важно, чтобы эти профессии стали более привлекательными и ценимыми в обществе. Иначе, по их мнению, нас ждет ухудшение уровня жизни в регионе.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).



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