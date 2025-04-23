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Трамп зажигает налоговый фитиль: кто должен платить больше и на сколько

1:39
Экономика

Администрация Дональда Трампа планирует поднять налоги для самых богатых американцев, тех, у кого доход превышает миллион долларов в год.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Газета The Washington Post уже сообщила об этом, ссылаясь на неназванных источников. Поддерживают эту идею вице-президент Джей Ди Вэнс и директор по бюджету Рассел Воут. А вот республиканцы — Майк Джонсон, Тед Круз и Дэйв Маккормик - выступают против. Они хотят продлить действие закона 2017 года, который, по их словам, может принести стране более 4 триллионов новых налоговых льгот и осложнить ситуацию с ростом госдолга, пишут Известия.

К тому же рассматривают возможность сильно сократить расходы, например, на Medicaid — программу медстраховки для бедных. Но это, конечно, политически трудный вопрос, и некоторые сторонники Трампа начали думать о повышении налогов именно для очень богатых — тех, кто зарабатывает более 5 миллионов долларов в год.

Также, по сведениям источников, богатые американцы всё чаще открывают счета в банках Швейцарии, чтобы диверсифицировать свои долларовые активы и создать "запасной аэродром" в Европе. И Трамп заявил, что доходы от новых пошлин могут быть настолько большими, что полностью заменят подоходный налог!

В январе, будучи еще на этапе предвыборной гонки, министр финансов Скотт Бессент говорил, что США могут столкнуться с масштабным кризисом и повысить налоги на 4 триллиона долларов — это рекорд за всю историю, и для этого потребуется срочно что-то делать.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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