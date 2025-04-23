Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испания не пускает российскую сборную на чемпионат Европы по бодибилдингу
Лицо как после отпуска — но только если вы не совершите эту ошибку
Как убрать мох с плитки, чтобы он не вернулся через неделю
От землетрясения до шедевра: узнайте историю самой красивой набережной Италии
Почему горячую кастрюлю нельзя ставить в холодильник — запомните раз и навсегда
Моментальная заправка и огромный пробег: новая технология от японского гиганта Toyota
Ванная без ремонта, но со стилем: приёмы от интерьерного стилиста
Крионика по-русски: тела под Москвой и мечта о вечной жизни
Два такта свободы: мотоциклы Минск, Восход, Ява

Сама развалилась или помогли? К чему привели реформы Горбачёва в советской экономике

1:52
Экономика

23 апреля 1985 года на апрельском пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о начале экономической реформы — это был первый шаг к тому, что позже назвали "перестройкой". В планах — оздоровить советскую экономику, сделать её более эффективной.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Но что получилось на самом деле? Всё пошло наперекосяк. Эти реформы, которые должны были укрепить страну, в итоге стали одним из факторов, приведших к распаду Советского Союза через несколько лет.

К 1989-1990 годам союзные республики начали показывать свою независимость — создавали свои правила игры, ограничивали вывоз дефицитных товаров и даже вводили квазитаможню.

В итоге, у Кремля оставалось только около 30% ресурсов, а управлять ими становилось всё сложнее, ведь руководители республик имели всё больше полномочий.

Что касается причин провала горбачевских реформ, то тут главная проблема — ценовые диспропорции. Административные цены никак не отражали реальные затраты, а эта несостыковка мешала плановой системе находить оптимальные решения и повышать эффективность.

И сравнивать с китайскими реформами — всё равно что сравнивать яблоки с апельсинами! В Китае всё было продумано: реформы шли по плану, и политическая система менялась после экономических успехов, в СССР в годы правления Михаила Горбачева многое происходило на лету, без четкой стратегии, и зачастую исходило из политических интриг и борьбы за власть.

Горбачев старался одновременно укреплять свою власть (создал пост президента СССР) и проводить реформы, и это часто мешало долгосрочному планированию, пишет "Взгляд".

Уточнения

Рефо́рма (лат. reformare — преобразовывать) — некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Авто
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Садоводство, цветоводство
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Как убрать мох с плитки, чтобы он не вернулся через неделю
От землетрясения до шедевра: узнайте историю самой красивой набережной Италии
Почему горячую кастрюлю нельзя ставить в холодильник — запомните раз и навсегда
Моментальная заправка и огромный пробег: новая технология от японского гиганта Toyota
Ванная без ремонта, но со стилем: приёмы от интерьерного стилиста
Крионика по-русски: тела под Москвой и мечта о вечной жизни
Два такта свободы: мотоциклы Минск, Восход, Ява
Какой альбом The Beatles Пол Маккартни считает своим любимым
Пятно от отбеливателя? Вот как спасти одежду, пока не поздно
Невидимая ошибка, которая добавляет годы: в чём сила старящего стиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.