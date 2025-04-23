Сама развалилась или помогли? К чему привели реформы Горбачёва в советской экономике

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

23 апреля 1985 года на апрельском пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о начале экономической реформы — это был первый шаг к тому, что позже назвали "перестройкой". В планах — оздоровить советскую экономику, сделать её более эффективной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Но что получилось на самом деле? Всё пошло наперекосяк. Эти реформы, которые должны были укрепить страну, в итоге стали одним из факторов, приведших к распаду Советского Союза через несколько лет.

К 1989-1990 годам союзные республики начали показывать свою независимость — создавали свои правила игры, ограничивали вывоз дефицитных товаров и даже вводили квазитаможню.

В итоге, у Кремля оставалось только около 30% ресурсов, а управлять ими становилось всё сложнее, ведь руководители республик имели всё больше полномочий.

Что касается причин провала горбачевских реформ, то тут главная проблема — ценовые диспропорции. Административные цены никак не отражали реальные затраты, а эта несостыковка мешала плановой системе находить оптимальные решения и повышать эффективность.

И сравнивать с китайскими реформами — всё равно что сравнивать яблоки с апельсинами! В Китае всё было продумано: реформы шли по плану, и политическая система менялась после экономических успехов, в СССР в годы правления Михаила Горбачева многое происходило на лету, без четкой стратегии, и зачастую исходило из политических интриг и борьбы за власть.

Горбачев старался одновременно укреплять свою власть (создал пост президента СССР) и проводить реформы, и это часто мешало долгосрочному планированию, пишет "Взгляд".

Уточнения

Рефо́рма (лат. reformare — преобразовывать) — некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём.





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