Центробанк вскрыл опасность: микрозаймы под видом кредитов — как не попасть в долговую яму

Центробанк обнаружил случаи, когда людям оформляют микрозаймы под видом обычных банковских кредитов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

Банки через свои онлайн-каналы предлагают взять деньги, но не говорят, с кем именно заключают договор — с банком или его дочерней МФО (микрофинансовой организацией), пишет Общественная Служба Новостей.

Как это происходит?

— Вроде бы оформляется кредит, а на самом деле — микрозайм, который вы можете получить под видом обычного банка.

— В эфире рассказали, что заемщики могут отказаться от обязательств в период "охлаждения" — это время после подписания, когда можно вернуть деньги и отказаться от кредита.

— В большинстве случаев за кредит берут дополнительно страховые услуги и прочие "подсказки" — иногда до 30% от суммы, а сам займ может быть 0%. То есть эти 30% — это страховые и дополнительные услуги, которые можно и нужно отказываться.

Что советуют делать?

— Внимательно читать договор перед подписанием.

— Следить, чтобы не было заранее установленных галочек, позволяющих купить ненужные услуги.

— Если вы всё-таки купили что-то лишнее — требуйте возврата денег, особенно если кредит вам не нужен.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.





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