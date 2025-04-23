Космическая гонка: кто станет новым лидером в спутниковых технологиях

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Илона Маска SpaceX — лидер на рынке широкополосного спутникового интернета на низкой околоземной орбите.

Фото: flickr.com by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Starlink

У компании более 7100 спутников в парке Starlink, около 5,6 миллиона подписчиков по всему миру. К концу десятилетия планируется запустить до 42 тысяч спутников.

Amazon тоже рассматривает запуск своей сети Kuiper, планирует отправить в космос более 3000 спутников. Запуск спутников намечен на 2026 и 2029 годы. Amazon имеет преимущество: есть собственная онлайн-экосистема, и спутники Kuiper могут быть связаны с Amazon Prime и их магазинами.

В Европа есть подобные проекты Eutelsat, OneWeb и планы по новым спутникам.

Китайские компании планируют в целом 43 тысячи запусков спутников по всему миру. В 2023 году Китай создал более 2400 патентов в области спутниковых технологий, и его спутники становятся всё более эффективными.

Спутниковый интернет доступен в любой точке мира — идеален для морских платформ, кораблей, горных и пустынных районов. Размер мини-терминала — с рюкзак — отлично подходит для туристов. Правда, стоит дорого: стартовая цена терминала — от 27 тыс. рублей, а базовые тарифы — около 2800 рублей, пишет vg.

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