Банкротство или шанс на спасение? Верховный суд обновил правила

Верховный суд обновил правила банкротства, чтобы сделать их прозрачнее и искоренить случаи злоупотреблений.
Эти новшества не просто уточняют законы, а реально меняют практику работы судов.
Теперь кредиторы не смогут подавать заявление о банкротстве, если долг меньше 2 миллионов рублей. Также суды должны внимательнее относиться к временным финансовым трудностям должников — если у них есть шанс погасить задолженность без банкротства, суд должен это учитывать.
Например, в деле "Ташлинский" группа агропромышленных компаний могла бы избежать банкротства, если бы суды не спешили. После долгих разбирательств, благодаря новым правилам, удалось остановить процедуру и сохранить весь холдинг, ведь компания показывала, что способна рассчитаться.
Если должник начал погашать часть долга после подачи заявления, это не обязательно спасет его от банкротства — если есть другие требования кредиторов, процедура может всё равно начаться.
Теперь есть возможность рассматривать некоторые споры по документам — это поможет быстрее разгрузить суды. Но это может усложнить защиту сторон, пишут "Ведомости".
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
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