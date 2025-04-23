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Банкротство или шанс на спасение? Верховный суд обновил правила

1:11
Экономика

Верховный суд обновил правила банкротства, чтобы сделать их прозрачнее и искоренить случаи злоупотреблений.

кредит
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кредит

Эти новшества не просто уточняют законы, а реально меняют практику работы судов.

Теперь кредиторы не смогут подавать заявление о банкротстве, если долг меньше 2 миллионов рублей. Также суды должны внимательнее относиться к временным финансовым трудностям должников — если у них есть шанс погасить задолженность без банкротства, суд должен это учитывать.

Например, в деле "Ташлинский" группа агропромышленных компаний могла бы избежать банкротства, если бы суды не спешили. После долгих разбирательств, благодаря новым правилам, удалось остановить процедуру и сохранить весь холдинг, ведь компания показывала, что способна рассчитаться.

Если должник начал погашать часть долга после подачи заявления, это не обязательно спасет его от банкротства — если есть другие требования кредиторов, процедура может всё равно начаться.

Теперь есть возможность рассматривать некоторые споры по документам — это поможет быстрее разгрузить суды. Но это может усложнить защиту сторон, пишут "Ведомости".

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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