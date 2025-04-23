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Штрафы и бойкоты: как страны борются с необоснованным ростом цен после евро

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Экономика

4 июня этого года станет ясно, начнут ли болгары платить в евро с января 2026 года. 

5 евро
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
5 евро

Многие опасаются, что переход на евро вызовет рост цен. Также рост цен связан с глобальными кризисами — военными конфликтами в мире, энергетическим и продовольственным кризисом, а не только с евро. В Хорватии, например, некоторые товары подорожали, и даже магазины устраивали бойкоты. Правительство приняло меры, штрафуя трейдеров за необоснованное повышение цен — до 20 тысяч евро.

В 2016 году в Литве люди протестовали против быстрого роста цен после введения евро. Они жаловались, что зарплаты растут медленнее, а цены — быстрее. Правительство объясняло, что причина — импорт и рыночные механизмы, а не сама валюта, пишет болгарское издание nova.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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