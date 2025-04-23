Реальный заработок таксиста: сколько стоит жить на колёсах в современном городе

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году средняя зарплата таксиста в Тюмени поднялась до рекордных 180 тысяч рублей — это на 66% больше по сравнению с прошлым годом.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ TAXI

Тюмень теперь занимает четвертое место в стране по уровню доходов таксистов, уступая только Дагестану, Северной Осетии и Приморью, где зарплаты чуть выше — около 190-187 тысяч рублей.

Спрос на водителей вырос на 74% за последний год, а конкуренция остается умеренной: в среднем на одну вакансию — около 7,5 резюме. Работодатели ищут специалистов в сферах логистики, ретейла и услуг, пишет tmn.aif.ru.

Некоторые эксперты, например Екатерина Агаева, отмечают, что реальный доход таксиста зависит от множества факторов, в том числе региона, формы собственности и класса автомобиля. В Москве с личным авто можно зарабатывать свыше 300 тысяч рублей, а в Тюмени — около 88 тысяч по предложению работодателей. В сезон, зимой, доходы могут достигать 124-153 тысяч рублей.

Важные моменты: чем выше класс автомобиля и чем больше усилий приложишь, тем выше доход. Например, таксисты бизнес-класса могут зарабатывать до 190 тысяч, а водители эконом-класса — в два раза меньше, но тоже неплохо.

Для повышения заработка нужно принимать больше заказов, учитывать время суток, избегать штрафов и ДТП, а также правильно реагировать на пики спроса — например, в часы пик или в выходные.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.





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