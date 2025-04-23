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Неофициальное возвращение: Louis Vuitton укрепляет позиции в России

1:22
Экономика

Пока одни бренды делают ставку на параллельный импорт, другие готовятся к полноценному возвращению — пусть и без громких анонсов.

Louis Vuitton Hudson Yards
Фото: commons.wikimedia.org by Kidfly182, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Louis Vuitton Hudson Yards

Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot Проверка.

Что планируют продавать?

Согласно данным канала, новые товарные знаки охватывают целую линейку продукции:

— парфюмерная вода
— ювелирные изделия
— часы
— уходовая косметика
— средства для обуви

Речь идёт не просто о защите логотипов — это прямой сигнал о намерении продавать данные категории товаров на российском рынке под брендом LV.

Всё под грифом "секретно"

Louis Vuitton решил не афишировать юридические действия, как и многие другие крупные компании, работающие в России в условиях повышенного внимания. Заявки на регистрацию знаков были поданы еще в октябре 2024 года, но только сейчас стало известно об их одобрении Роспатентом.

Интересно, что в Москве по-прежнему остаются закрытые магазины Louis Vuitton — бутики физически существуют, но официально не принимают клиентов. Новые товарные знаки могут стать первым шагом к их перезапуску.

Уточнения

Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» под одноимённой торговой маркой.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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