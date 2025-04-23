Неофициальное возвращение: Louis Vuitton укрепляет позиции в России

Пока одни бренды делают ставку на параллельный импорт, другие готовятся к полноценному возвращению — пусть и без громких анонсов.
Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot Проверка.
Согласно данным канала, новые товарные знаки охватывают целую линейку продукции:
— парфюмерная вода
— ювелирные изделия
— часы
— уходовая косметика
— средства для обуви
Речь идёт не просто о защите логотипов — это прямой сигнал о намерении продавать данные категории товаров на российском рынке под брендом LV.
Louis Vuitton решил не афишировать юридические действия, как и многие другие крупные компании, работающие в России в условиях повышенного внимания. Заявки на регистрацию знаков были поданы еще в октябре 2024 года, но только сейчас стало известно об их одобрении Роспатентом.
Интересно, что в Москве по-прежнему остаются закрытые магазины Louis Vuitton — бутики физически существуют, но официально не принимают клиентов. Новые товарные знаки могут стать первым шагом к их перезапуску.
Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» под одноимённой торговой маркой.
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