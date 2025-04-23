Возвращение модных гигантов: Zara и Bershka появятся в России уже в этом году

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Один из самых громких камбэков на российском рынке fashion-ритейла может состояться уже в ближайшее время. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, бренды испанского гиганта Inditex — Zara, Bershka и Stradivarius — готовятся к возвращению в Россию.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

Урал — первый?

По данным источников, Свердловская область может стать пилотным регионом для перезапуска брендов. Именно здесь после ухода Inditex с рынка почти все помещения остались нетронутыми и по-прежнему находятся под контролем дочерней структуры корпорации. Это значит, что запуск может пройти быстро — без необходимости искать новые локации.

Покупка товара с прицелом на Россию

Есть ещё один любопытный момент: по информации инсайдеров, Inditex в этом году закупила на 30% больше товара, чем обычно. Эксперты считают, что это может быть частью стратегии по возвращению в Россию — пусть и неофициально.

Цены останутся высокими?

Ранее вице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников заявил, что возвращение западных брендов не приведёт к заметному снижению цен — особенно на люксовые позиции.

Однако по ряду товаров, вроде хамона или сыров, ожидается падение цен до 30-40%. Хотя и сейчас эти товары доступны россиянам благодаря параллельному импорту.

Уточнения

Inditex S.A., «Индитекс» — испанская компания, владелец крупных сетей магазинов (Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe), мировой лидер в сфере розничной торговли одеждой.



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