Курс доллара сыпется: кто зарабатывает, а кто теряет на новом тренде

Пока обычные потребители радуются более дешёвым зарубежным товарам, центральные банки по всему миру бьют тревогу. Ослабление доллара, зафиксированное в последние месяцы, обернулось настоящей головной болью для глобальной финансовой системы.
С начала года доллар потерял более 9% своей стоимости. И, судя по последним данным опроса управляющих фондами от Bank of America, инвесторы не ожидают улучшения: 61% считают, что падение продолжится в течение следующего года. Это рекордно пессимистичная оценка за почти два десятилетия.
Причины? Основная — неопределённость политического курса США. Инвесторы массово уходят из долларовых активов, включая казначейские облигации, и ищут более стабильные гавани, сообщает CNBC.
Пока доллар теряет позиции, другие валюты стремительно укрепляются.
Такое укрепление делает импорт дешевле, но и создает проблемы: экспорт из этих стран становится менее конкурентоспособным на внешних рынках.
Не всем валютам удаётся использовать ослабление доллара себе во благо. Вьетнамский донг и индонезийская рупия ослабли до рекордных минимумов.
Турецкая лира продолжила своё падение и снова обновила исторический антирекорд.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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