Курс доллара сыпется: кто зарабатывает, а кто теряет на новом тренде

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пока обычные потребители радуются более дешёвым зарубежным товарам, центральные банки по всему миру бьют тревогу. Ослабление доллара, зафиксированное в последние месяцы, обернулось настоящей головной болью для глобальной финансовой системы.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Минус девять процентов — и это ещё не предел

С начала года доллар потерял более 9% своей стоимости. И, судя по последним данным опроса управляющих фондами от Bank of America, инвесторы не ожидают улучшения: 61% считают, что падение продолжится в течение следующего года. Это рекордно пессимистичная оценка за почти два десятилетия.

Причины? Основная — неопределённость политического курса США. Инвесторы массово уходят из долларовых активов, включая казначейские облигации, и ищут более стабильные гавани, сообщает CNBC.

Кто на этом выигрывает?

Пока доллар теряет позиции, другие валюты стремительно укрепляются.

японская иена — более чем на 10%

швейцарский франк и евро — примерно на 11%

российский рубль — рекордные 22%

польский злотый — +9%

мексиканский песо — +5,5%

канадский доллар — +4%

Такое укрепление делает импорт дешевле, но и создает проблемы: экспорт из этих стран становится менее конкурентоспособным на внешних рынках.

А кто проиграл?

Не всем валютам удаётся использовать ослабление доллара себе во благо. Вьетнамский донг и индонезийская рупия ослабли до рекордных минимумов.

Турецкая лира продолжила своё падение и снова обновила исторический антирекорд.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.