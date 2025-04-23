Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смерть Зеленского: встреча в Лондоне обернется провалом для Украины
Украина не нужна: США ставят крест на переговорах
Победа России: признание Крыма лишит США лидерства
ТОП-5 мировых армейских грузовиков на все времена
С 1 мая растаможка авто станет дороже — кто потеряет больше всех
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Чай вместо инопланетян: Гарик Харламов поделился забавной историей своей встречи с Дмитрием Медведевым
Земля обречена: как климатические изменения приведут к гибели жизни на планете
Питомцы и их странные привычки: почему кошки не могут устоять перед одеялом

Курс доллара сыпется: кто зарабатывает, а кто теряет на новом тренде

1:43
Экономика

Пока обычные потребители радуются более дешёвым зарубежным товарам, центральные банки по всему миру бьют тревогу. Ослабление доллара, зафиксированное в последние месяцы, обернулось настоящей головной болью для глобальной финансовой системы.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Минус девять процентов — и это ещё не предел

С начала года доллар потерял более 9% своей стоимости. И, судя по последним данным опроса управляющих фондами от Bank of America, инвесторы не ожидают улучшения: 61% считают, что падение продолжится в течение следующего года. Это рекордно пессимистичная оценка за почти два десятилетия.

Причины? Основная — неопределённость политического курса США. Инвесторы массово уходят из долларовых активов, включая казначейские облигации, и ищут более стабильные гавани, сообщает CNBC.

Кто на этом выигрывает?

Пока доллар теряет позиции, другие валюты стремительно укрепляются.

  • японская иена — более чем на 10%
  • швейцарский франк и евро — примерно на 11%
  • российский рубль — рекордные 22%
  • польский злотый — +9%
  • мексиканский песо — +5,5%
  • канадский доллар — +4%

Такое укрепление делает импорт дешевле, но и создает проблемы: экспорт из этих стран становится менее конкурентоспособным на внешних рынках.

А кто проиграл?

Не всем валютам удаётся использовать ослабление доллара себе во благо. Вьетнамский донг и индонезийская рупия ослабли до рекордных минимумов.

Турецкая лира продолжила своё падение и снова обновила исторический антирекорд.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Красота и стиль
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры Аудио 
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Авто
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч Аудио 
Счастье на четырёх лапах: эти повадки выдают счастливую собаку — проверьте свою
Домашние животные
Счастье на четырёх лапах: эти повадки выдают счастливую собаку — проверьте свою
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Переговоры ни о чём: Рубио не поехал в Лондон, потому что Зеленский отказался признавать Крым Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Земля обречена: как климатические изменения приведут к гибели жизни на планете
Цитрус, который затмит лимон: чем уникален бергамот из Калабрии
Питомцы и их странные привычки: почему кошки не могут устоять перед одеялом
Сделайте сад таким, чтобы все соседки завидовали: секреты дизайна, которые работают
Врачи против фермеров: можно ли использовать коробки от яиц повторно
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете
4 ошибки в интерьере после которых вы проклянёте уборку в квартире
Ванная в 2025 году неузнаваема: добавьте этот элемент, и уют обеспечен
Электрички СССР. Самые продолжительные маршруты Союза
Курс доллара сыпется: кто зарабатывает, а кто теряет на новом тренде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.